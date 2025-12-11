SpaceX готується кинути виклик мобільним операторам - реєструє Starlink Mobile

11 декабря 2025 г., 13:25

Компанія SpaceX подала заявку на реєстрацію торгової марки Starlink Mobile, що свідчить про намір компанії створити повноцінного мобільного оператора, використовуючи свою супутникову мережу, яка швидко розвивається. Як повідомляє Reuters, компанія подала заявку до Бюро патентів і торгових марок США 16 жовтня 2025 року.



У заявці чітко зазначено надання телекомунікаційних послуг, а саме персональних стільникових послуг, а також двосторонню передачу тексту, голосу, аудіо, відео та даних. Цей крок виходить далеко за рамки традиційного супутникового інтернету та вказує на розробку цілісної мобільної екосистеми. SpaceX також подала супутню заявку на торгову марку "Powered by Starlink", натякаючи на широку інтеграцію по всій бездротовій галузі.



Цей юридичний крок став стратегічною кульмінацією вересневої угоди, коли SpaceX завершила придбання радіочастотного спектру у EchoStar за 17 млрд дол. Це придбання значно розширило здатність Starlink надавати мобільний сервіс безпосередньо споживачам у глобальному масштабі, забезпечуючи швидкість, порівнянну з 4G LTE.



Наразі SpaceX працює в партнерстві з T-Mobile US та іншими операторами, надаючи супутникове підключення у "мертвих зонах" чи районах без традиційного наземного стільникового зв’язку. Проте ще у вересні Маск натякнув у подкасті All-In, що для SpaceX може бути одним із варіантів створити власного незалежного мобільного оператора, щоб безпосередньо конкурувати з такими гігантами, як AT&T та Verizon.



Очікується, що повна реалізація цього бачення відбудеться з виведенням на орбіту нових супутників. SpaceX планує розпочати запуск наступного покоління супутників V3, спеціально обладнаних рішеннями для покращеного стільникового зв'язку, вже у 2026 році. За прогнозами, до кінця 2027 року Starlink Mobile зможе надавати значно покращений сервіс для смартфонів.

