Інвестиції в Intel NUC припинено, підрозділ відійшов MiTAC

Як повідомляє ServeTheHome, компанія Intel припиняє прямі інвестиції в бізнес Next Unit of Computing (NUC).

Невеликий розмір та підтримка платформи з боку Intel зробили NUC дуже популярною.

З роками лінійка Intel NUC розширилася до значно більших форм-факторів, навіть охоплюючи процесори Intel Xeon у корпусах, достатньо великих для встановлення графічних процесорів.

Оскільки Intel зосереджується на оптимізації свого бізнесу, здається, що ті частини організації, які не є основними для виробництва та продажу чіпів, повільно відходять у минуле або розпродаються. Продажем підрозділу Intel Data Center Solutions Group компанії MiTAC на початку цього року компанія дала зрозуміти, що змінює свою позицію щодо конкуренції з OEM-виробниками.

Є інформація, що підрозділ Intel NUC теж передано MiTAC.

«Ми вирішили припинити прямі інвестиції в бізнес Next Unit of Computing (NUC) і переорієнтувати нашу стратегію, щоб дати можливість нашим партнерам по екосистемі продовжувати інновації та зростання NUC. Це рішення не вплине на решту підрозділів Intel Client Computing Group (CCG) або Network and Edge Computing (NEX). Крім того, ми працюємо з нашими партнерами та клієнтами, щоб забезпечити плавний перехід і виконання всіх наших поточних зобов'язань, включаючи постійну підтримку продуктів NUC, які зараз представлені на ринку», йдеться в офіційному повідомленні Intel.

