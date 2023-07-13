SoftServe збирає 45 млн грн, щоб придбати 100 машин швидкої на передову

13 июля 2023 г., 16:35

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Благодійний фонд «Відкриті очі» глобальної IT-компанії з українським корінням SoftServe закупить та відправить на передову 100 карет швидкої допомоги, на додачу до 123 вже переданих раніше автомобілів. Благодійний проєкт анонсували до 30-річчя заснування компанії.

За рік війни росіяни знищили 250 швидких, 103 пошкодили, а ще 125 – викрали, повідомляє «Міністерство охорони здоров’я». Щоб оперативно поповнювати автопарк для екстреної медичної допомоги на фронті, Україна залучає допомогу партнерів та міжнародних організацій. Український бізнес також не стоїть осторонь потреб захисників.

Проєкт уже стартував з закупівлі чотирьох швидких за кордоном, які наразі дообладнують та незабаром відправлять на найгарячіші напрямки фронту. Перед цим автомобілі проходять технічний огляд, їх доукомплектовують необхідним медобладнанням та медикаментами, потрібними для порятунку життів. Фонд безпосередньо працює з понад 70 медичними частинами, що дозволяє чітко розуміти потреби медиків та реагувати на них.

Понад 45 млн грн на закупівлю швидких виділить компанія, ще частину коштів планують зібрати завдяки пожертвам працівників, клієнтів та партнерів і небайдужих людей. Цього року компанія масштабує проєкт, залучаючи до збору коштів працівників у всіх локаціях – від Мексики до Сінгапуру, від США до Дубая.

Минулого року до своєї річниці SoftServe анонсував закупівлю 29 швидких для фронту. У результаті за зібрані кошти вдалося придбати й передати 71 карету швидкої допомоги та 52 автомобілі для медичної евакуації, а також доукомплектувати їх необхідним.

Загалом від 24 лютого 2022 року SoftServe спрямував близько 650 млн грн на допомогу Україні. Значна частина цієї суми пішла на реалізацію проєктів корпоративного благодійного фонду «Відкриті очі», що допомагає українським захисникам ще з 2014 року.

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