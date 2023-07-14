Кількість транзакцій в системі обміну даними між держреєстрами «Трембіта» сягнула 3 млрд

14 июля 2023 г., 8:25

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Швидкий та ефективний обмін даними між держреєстрами в системі «Трембіта» дозволяє мільйонам українців щодня користуватися якісними електронними послугами та цифровими документами. З моменту запуску в системі здійснено вже 3 млрд транзакцій.

За три з половиною роки роботи до системи долучився 201 орган державної влади та місцевого самоврядування. Також приєднано 83 електронні інформаційні ресурси та побудовано понад 300 електронних взаємодій між реєстрами.

Від запуску «Трембіти» найпопулярнішими електронними інформаційними ресурсами за кількістю запитів стали: «Державний реєстр фізичних осіб – платників податків» (1,2 млрд запитів) та «Державний реєстр актів цивільного стану громадян» (545 млн запитів).

Найбільше взаємодій було між «Дією» та: «Державним реєстром фізичних осіб – платників податків» (698 млн транзакцій); «Автоматизованою системою виконавчих проваджень» (327 млн транзакцій).

Побудовані взаємодії значно зменшують бюрократію, спрощують життя українців та надають можливість отримувати послуги в кілька кліків. Так, з моменту запуску сервісу «єМалятко» «Трембіта» забезпечила реєстрацію понад 385 тис. новонароджених. Система передавала дані, щоб 251,5 тис. українців отримали перший паспорт та ідентифікаційний код у межах послуги ID14. А з початку цього року завдяки «Трембіті» українці змогли подати понад 7 тис. заяв про шлюб онлайн.

Трембіта розроблена на базі естонської платформи обміну даними X-ROAD в межах проєкту міжнародної технічної допомоги EGOV4Ukraine. Наразі вона активно розвивається за підтримки «Європейського Союзу» в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, які реалізує «Академія електронного управління».

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