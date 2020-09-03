Intel обновила бренд

3 сентября 2020 г., 16:46

Компания Intel наряду с анонсом новых чипов 11-го поколения представила новый логотип. Если говорить точнее то, общий стиль сохранился и знак лишь немного подкорректирован.



Предыдущее изменение бренда компания проводила в 2006 г.,а до того момент использовался логотип, который был у Intel с момента ее основания в 1968 г.



Теперь, как подчеркивается в официальном пресс-релизе, новый логотип отдавая должное истории компании «привносит новизну и строгость, а также устремление компании в будущее».



В общем анонсе компания также представила новый знак для ноутбуков Intel Evo для более четкого их позиционирования и упрощения выбора пользователям современных мобильных систем.

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