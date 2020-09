Think Digital Summit Kyiv – 17 вересня, 2020! 

3 сентября 2020 г., 16:40

0

Tweet

Запрошуємо на конференцію Think Digital Summit Kyiv – флагманську щорічну подію, організовану компанією IBM в Україні, яка відбудеться 17 вересня, 2020, у цифровому форматі.



Сьогодні вкрай важливо, щоб бізнес і суспільство діяли гнучко й ефективно для пошуку способів адаптації до нової реальності та подолання труднощів, що виникають. Це важливий та відповідальний шлях, але вам не потрібно проходити його наодинці. Долучайтеся до Think Digital Summit Київ!



Ділова й технологічна конференція присвячена новітнім досягненням у сфері штучного інтелекту (AI), машинного навчання, хмарних технологій, інфраструктурних рішень та інформаційної безпеки бізнесу. Тренди й інновації, які обговорюватимуться на Think Digital Summit Kyiv, визначають напрями розвитку інформаційних технологій та їх впровадження в різних професіях, галузях і видах діяльності.



На теренах віртуального майданчика конференції ви зможете прослухати виступи ключових доповідачів ІТ-галузі, відвідати тематичні сесії, поспілкуватися з колегами й експертами IBM та отримати відповіді на такі питання:

як підвищити надійність ІТ та забезпечити безперервність бізнесу;

як трансформувати ІТ-інфраструктуру, щоб зберегти конкурентоспроможність і захистити свою організацію від нових кіберзагроз;

як новітні технології в поєднанні з галузевою експертизою IBM можуть прискорити впровадження нових стратегій в організації.



Окремо передбачена сесія для розробників.



Дата проведення: 17 вересня, 2020

Час проведення: 10:00 – 14:00

Приєднуйтеся та пориньте в реальну атмосферу ділового професійного спілкування!

Участь у конференції безкоштовна.

#ThinkKyiv

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации