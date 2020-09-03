Релиз Chrome OS 85 сделал Chromebooks удобнее в работе

3 сентября 2020 г., 17:05

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Компания Google объявила о выходе Chrome OS version 85, особо выделив ряд новых функций, которые должны сделать работу с Chromebooks более удобной для домашних пользователей.

Новая функция Wi-Fi Sync ориентирована на тех, кому часто приходится повторно набирать замысловатые пароли для подключения к домашнему маршрутизатору Wi-Fi. С ней пароли от беспроводной сети становятся частью «связки ключей» профиля пользователя и остаются там независимо от используемого Chromebook.

Файлообменная функция Nearby Share, аналог AirDrop компании Apple, уже появилась в Android и вскоре заработает также на Chromebooks.

Переработанный раздел Settings в Chrome OS 85 упрощает поиск нужных настроек, например, для сетей Wi-Fi. Google планирует вскоре сделать Chromebook Launcher «стартовой кнопкой для всего», позволяющей находить и открывать приложения, локальные файлы, хранилище Drive, Settings и Google Search.

Чтобы поддержать людей, которые остаются дома, пережидая пандемию, внесены улучшения в запись видео на Chromebook. Теперь пользователи могут приостанавливать и возобновлять запись видео, а также делать снимки во время записи. Видео теперь сохраняется сразу в формате MP4 для удобного обмена. Ранее для этого его приходилось переконвертировать в MP4 сторонним приложением. Новый ползунок микрофона в быстрых настройках (пиктограмма громкости) позволяет регулировать громкость своего голоса в видеочатах.

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