Intel анонсує оновлення Intel Developer Cloud

30 сентября 2022 г., 14:15

0

Tweet

Компанія Intel анонсувала удосконалання своєї платформи Intel Developer Cloud.



Генеральний директор Intel Пет Гелсінгер під час виступу на конференції Intel Innovation 2022 розповів про численні проблеми, з якими сьогодні стикаються розробники - серед іншого вони пов'язані з прив'язкою до постачальника, доступом до новітнього обладнання та безпекою.



Щоб допомогти розробникам вирішити ці проблеми, Intel відкриває нові технології в рамках своєї хмари для розробників, яка забезпечує ранній доступ до деяких новітніх апаратних засобів.



Вибрані клієнти тепер зможуть протестувати нові платформи, включаючи масштабовані процесори Intel Xeon 4-го покоління на базі нової архітектури Sapphire Rapids, чипи Intel Xeon 4-го покоління з високошвидкісною пам'яттю та Intel Xeon D на базі Ice Lake D. Також будуть доступні майбутні прискорювачі глибокого навчання Intel Habana Gaudi 2 і графічний процесор Intel для центрів обробки даних під кодовою назвою Ponte Vecchio, підкреслив Гелсінгер.



За словами голови компанії, розробники також отримають доступ до нової платформи комп'ютерного зору Intel Geti. Вона надає єдиний інтерфейс для завантаження даних, анотацій, навчання і перенавчання моделей, скорочуючи час, витрати і досвід, необхідні для створення нових моделей АІ.



«У наступному десятилітті ми побачимо продовження оцифрування всього», - сказав Гелсінгер. - «П’ять основних технологічних надздібностей - обчислення, зв'язок, інфраструктура, АІ та сенсорне розпізнавання - будуть глибоко формувати те, як ми сприймаємо світ».



Він додав, що саме розробники - як програмні, так і апаратні - будуватимуть це майбутнє. «Вони справжні чарівники, які просувають те, що можливо», - сказав він. «Розвиток цієї відкритої екосистеми знаходиться в центрі нашої трансформації, і спільнота розробників має важливе значення для нашого успіху».

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру