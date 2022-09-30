Бездротовий маршрутизатор ASUS ZenWiFi Pro XT12 підтримує Wi-Fi 6

30 сентября 2022 г., 15:25

Компанія ASUS представила в нашій країні новий бездротовий маршрутизатор ZenWiFi Pro XT12. Для новинки заявлена швидкість передачі даних до 11 000 Мбіт/с з шириною каналу 160 МГц. Вона підійде для найбільш завантажених домашніх мереж і забезпечить надійну роботу при великій кількості підключених приладів.



Два порти 2.5G Ethernet допомагають повноцінно використовувати потенціал Wi-Fi 6 та можуть застосовуватись як WAN чи LAN.



ZenWiFi Pro XT12 забезпечує домашню мережеву безпеку корпоративного рівня на базі AiProtection Pro з підтримкою стандарту WPA3 й функції батьківського контролю.



Початкове налаштування пристрою просте та виконується через застосунок ASUS Router, який автоматично шукає наявні поруч маршрутизатори ASUS. Тому достатньо просто увімкнуть маршрутизатор, та в декілька кроків налаштувати швидку та безпечну мережу.

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