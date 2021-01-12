Intel анонсировала четыре новых процессора

12 января 2021 г., 16:27

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Компания Intel провела онлайн-конференцию в рамках CES 2021, на которой представила новые процессоры и анонсировала чипы 12-го поколения, которые будут выпускаться по технологии 10 нм.



Объявлены четыре новых семейства как для настольных, так и мобильных ПК.

Для бизнеса Intel представила платформу Intel vPro 11-го поколения. Входящие в нее новые процессоры Intel Core vPro 11-го поколения нацелены на тонкие и легкие ноутбуки. Среди их возможностей отмечается поддержка технологии Intel Hardware Shield, обеспечивающей комплексную безопасность аппаратного обеспечения для бизнеса и первое в отрасли обнаружение угроз с использованием искусственного интеллекта (ИИ) на базе микросхем, что помогает остановить атаки программ-вымогателей и крипто-майнинга. Платформа также оснащена технологией Intel Control Flow Enforcement Technology, новаторской технологией, помогающей предотвратить целый класс атак, которые долгое время обходили только программные решения.



Для новых чипов заявлено повышение производительности в задачах искусственного интеллекта в восемь раз, а они также до 2,3 раза быстрее по сравнению с предыдущим поколением в задачах создания и редактирования видео. Для новинок отмечено повышение производительности до 23% по сравнению с конкурентами при использовании таких приложений, как Office 365, и лучший опыт совместной работы в бизнесе, что позволяет повысить производительность офиса более чем на 50% по сравнению с конкурентами во время видео-конференц-связи.

Intel также выпустила платформу Intel Evo vPro для бизнес-пользователей. Ноутбуки на платформе Intel Evo vPro предлагают замечательную отзывчивость, мгновенное пробуждение и реальное время автономной работы. В этом году будет доступно более 60 новых ноутбуков от ведущих производителей, в которых сочетаются безопасность и управляемость vPro, а также выдающиеся возможности Intel Evo в дороге.



Кроме того, Intel анонсировала Chromebook Intel Evo, открывающий новый класс Chromebook премиум-класса.

Intel запустила новую линейку мобильных процессоров Intel Core серии H 11-го поколения для игровых платформ, которая позволяет строить ноутбуки толщиной до 16 миллиметров. Топовым в серии H35 является 4-ядерный процессор Intel Core i7 Special Edition с тактовой частотой до 5 гигагерц (ГГц) в режиме Turbo. Новинки поддерживают интерфейс Gen 4 PCIe для подключения к новейшей дискретной графике. На выставке CES 2021 компании Acer, ASUS, MSI и Vaio анонсировали новые системы на базе процессоров Intel Core серии H35 11-го поколения для ультрапортативных игр, при этом в первой половине 2021 года будет выпущено более 40 дизайнов от ведущих партнеров-производителей.

Для мобильных энтузиастов, которым нужна производительность для игр и творчества уровня настольных ПК, Intel также анонсировала 8-ядерный процессор, поставки которого начнутся в конце этого квартала. Эта платформа уникальна в отрасли благодаря функциям, которые обычно можно найти только в высокопроизводительных настольных системах, включая тактовую частоту до 5 ГГц, 20 линий архитектуры PCIe Gen 4.0 для самого быстрого хранилища и дискретную графику, а также Intel Killer Wi-Fi 6E (Gig +).

Новые чипы Intel Pentium Silver и Celeron серии N предназначены для недорогих ноутбуков для сферы образования. Они базируются на архитектуре Jasper Lake и, как заявил вендор, обеспечивают прирост вычислительной мощности до 35%, плюс к этому дают прирост в обработке графики на 78%.



Также представлена новая архитектура 12-го поколения, Alder Lake, содержащая ядра разной функциональности: в кластеры будут объединены энергоэффективные и высокопроизводительные ядра.

Во время презентации была продемонстрирована система, использующая прототип чипа Alder Lake, который будут выпускаться по улучшенной технологии 10 нм SuperFin. Компания не сообщила, когда эти процессоры будут коммерчески доступны, но некоторые наблюдатели полагают, что произойдет это уже в нынешнем году.

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