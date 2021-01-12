Скомпрометированы данные пользователей сетевого оборудования Ubiquiti

12 января 2021 г., 15:45

Компания Ubiquiti, производитель маршрутизаторов и беспроводных точек доступа, уведомила пользователей о необходимости поменять пароли к ее сервисам.

Причиной стал доступ некого «неавторизованного пользователя» к ресурсам «стороннего поставщика облачных услуг». Вследствие чего производитель не может гарантировать безопасность пользовательских данных. Хотя признаков кражи или другой зловредной деятельности пока обнаружено не было.

Потенциально могли быть похищены все учетные данные клиентов компании, которые те предоставляли при регистрации на сервисе, включая электронную почту, номера телефонов, домашние адреса и пароли (последние должны были быть зашифрованы сервисом). Поэтому компания рекомендует поменять пароли, особенно если они используются для входа в другие сервисы. Для большей безопасности Ubiquiti рекомендует перейти на использование двухфакторной аутентификации.

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