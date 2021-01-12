 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 1 (1248)

03.01 - 10.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Скомпрометированы данные пользователей сетевого оборудования Ubiquiti

12 января 2021 г., 15:45

Скомпрометированы данные пользователей сетевого оборудования Ubiquiti

Компания Ubiquiti, производитель маршрутизаторов и беспроводных точек доступа, уведомила пользователей о необходимости поменять пароли к ее сервисам.

Причиной стал доступ некого «неавторизованного пользователя» к ресурсам «стороннего поставщика облачных услуг». Вследствие чего производитель не может гарантировать безопасность пользовательских данных. Хотя признаков кражи или другой зловредной деятельности пока обнаружено не было.

Потенциально могли быть похищены все учетные данные клиентов компании, которые те предоставляли при регистрации на сервисе, включая электронную почту, номера телефонов, домашние адреса и пароли (последние должны были быть зашифрованы сервисом). Поэтому компания рекомендует поменять пароли, особенно если они используются для входа в другие сервисы. Для большей безопасности Ubiquiti рекомендует перейти на использование двухфакторной аутентификации.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  