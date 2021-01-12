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Viber считает свой мессенджер самым безопасным

12 января 2021 г., 17:50

Viber считает свой мессенджер самым безопасным

Последнее время общественность активно обсуждает обновление политики конфиденциальности мессенджера WhatsApp, который в рамках дальнейшей интеграции с материнской компанией Facebook готовится передавать последней информацию о своих пользователях в целях монетизации приложения. Все они должны в течение месяца согласиться с новыми условиями конфиденциальности под угрозой блокирования доступа к учетным записям.

Со своей стороны компания Rakuten Viber утверждает, что продолжает внедрять функции обеспечения конфиденциальности для сохранения приватности и защиты данных пользователей. В их число входят: сквозное шифрование по умолчанию всех звонков и сообщений без дополнительных настроек; доставленные сообщения не хранятся на серверах Viber, а резервное копирование выключено по умолчанию; самоуничтожающиеся сообщения и защита чатов с помощью пин-кода и т.д.

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