IDC: глобальні поставки ПК впали на 15,3% у другому кварталі

12 июля 2022 г., 9:45

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Згідно з попередніми результатами IDC у другому кварталі світові постачання традиційних ПК скоротилися на 15,3% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року до 71,3 млн одиниць.



Як повідомляється, це був другий квартал поспіль зі зниженням продажів ПК після двох років зростання. Зниження виявилося гіршим, ніж очікувалося, оскільки постачання та логістика ще більше погіршилися через карантини у Китаї та постійні макроекономічні труднощі.



«Побоювання з приводу рецесії продовжують зростати та послаблювати попит у різних сегментах», - заявив Джитеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень мобільних пристроїв IDC. - «Споживчий попит на ПК у найближчій перспективі впав і ризикує зникнути в довгостроковій перспективі, оскільки споживачі стають більш обережними щодо своїх витрат і знову звикають до використання різних типів пристроїв, таких як телефони та планшети замість ПК. Тим часом комерційний попит був більш помітним, хоча він також знизився, оскільки підприємства відкладають закупівлі».



Незважаючи на нещодавнє падіння та ослаблення попиту, загальний обсяг ПК все ще можна порівняти з початком пандемії, коли обсяги досягли 74,3 мільйона у другому кварталі 2020 року, а ринок усе ще значно перевищує допандемічний рівень, оскільки обсяги у другому кварталі 2018 і 2019 рр були 62,1 млн і 65,1 млн одиниць відповідно.



«Оскільки апетити до освітніх комп’ютерів насичуються, а споживчий попит стагнує, ринок ПК у США очікує ще один квартал двозначного падіння в більшості сегментів», - прокоментувала Неха Махаджан (Neha Mahajan), менеджер з досліджень групи пристроїв і дисплеїв IDC. - «Комерційний попит на ПК також демонструє ознаки уповільнення, однак все ще очікується осередок зростання в деяких комерційних підсегментах, де попит на пристрої Windows низького та середнього класу залишається активним і незаповненим».



Попри те, що рейтинг серед 3 найкращих компаній не змінився, Apple все ж таки сповзла на п’яте місце, майже зрівнявшись з ASUS, оскільки виробництво впало протягом кварталу. В результаті Acer опинилася на 4 місці в цьому циклі. За винятком подальших проблем із постачанням, IDC очікує, що Apple збільшить виробництво у другій половині року.

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