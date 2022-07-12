Відновлення телекомуніційних мереж триває

12 июля 2022 г., 8:25

Згідно з оперативною інформацією Держспецзвʼязку про роботу мобільного звʼязку та інтернету оператори проводять відновлення своїх систем.



Інженери Київстару запустили в роботу базові станції у населених пунктах Велика Димерка, Наливайківка, Кролівка Київської області та у Курені на Чернігівщині. Також відновлено роботу двох базових станцій у Харкові та у Вартовому Харківської області.



Укртелеком на вихідних відремонтував волоконно-оптичну лінію зв’язку в Миколаївській області. Абоненти низки населених пунктів регіону знову мають доступ до послуг компанії.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру