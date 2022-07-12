 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Відновлення телекомуніційних мереж триває

12 июля 2022 г., 8:25

Згідно з оперативною інформацією Держспецзвʼязку про роботу мобільного звʼязку та інтернету оператори проводять відновлення своїх систем.

Інженери Київстару запустили в роботу базові станції у населених пунктах Велика Димерка, Наливайківка, Кролівка Київської області та у Курені на Чернігівщині. Також відновлено роботу двох базових станцій у Харкові та у Вартовому Харківської області.

Укртелеком на вихідних відремонтував волоконно-оптичну лінію зв’язку в Миколаївській області. Абоненти низки населених пунктів регіону знову мають доступ до послуг компанії.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  