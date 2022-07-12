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Сума пожертв на ЗСУ за 4 місяці повномасштабної війни досягла 17,7 млрд грн.

12 июля 2022 г., 10:35
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Опендатабот публікує нове дослідження, як змінювались донати громадян на рахунок ЗСУ в НБУ з початку повномасштабної війни.

У червні українці перевели на допомогу армії півмільярда гривень. У липні - вже 1,9 мплд грн.

Сума пожертв у червні знизилась утричі за місяць - та у 12 разів у порівнянні з першими днями після вторгнення РФ у лютому. Так, за останній тиждень лютого на рахунок ЗСУ було переведено 6 мільярдів гривень. Певну частку цієї суми становили «ковідні» гроші - 1000 гривень від держави, яку отримували вакциновані від ковід-19 громадяни.

У березні українці задонатили армії рекордну суму - 8,3 мільярдів гривень. Відтоді сума надходжень на рахунки ЗСУ лише зменшувалась. Загалом за понад 4 місяці від початку повномасштабної війни українці перевели на підтримку армії 17,7 млрд гривень.

Зменшення сум донатів можна пояснити як втомленістю українців від війни та загальним зменшенням доходів, так й виникненням нових масштабних волонтерських або державних ініціатив на допомогу армії:

    UNITED24 — ініціатива президента Володимира Зеленського;
    «Повернись живим» Тараса Чмута
    Благодійний фонд Сергія Притули

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