 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Відкрито приймання заявок до Каталогу інноваторів енергоефективності України на Дія.Бізнес

25 апреля 2024 г., 10:35
0 
 

Відкрито приймання заявок до Каталогу інноваторів енергоефективності України на Дія.Бізнес

На порталі Дія.Бізнес буде розміщено каталог з ключовими компаніями та бізнесами, які займаються інноваційними енергетичними рішеннями в Україні.

Каталог включатиме ключові бізнеси та підприємства із різних напрямків та регіонів, які пропонують або виробляють інноваційні енергетичні рішення в Україні. Вся детальна інформація про компанії буде доступна на порталі Дія.Бізнес і допоможе підприємцям заявити про себе, знайти партнерів та інвесторів, замовників та нових клієнтів.

У каталозі можна буде ознайомитись з:

назвою бренду та коротким описом діяльності компанії;
логотипом бізнесу та фото, які ілюструють команду та товари/послуги;
сферою та географією діяльності;
посиланнями на сайт та соціальні мережі;
електронною поштою для зв'язку;
відкритою юридичною інформацією про компанію та іншим.

“Наш каталог інноваторів стане у пригоді як українським компаніям, які хочуть заявити про себе, знайти партнерів та інвесторів, так і бізнесам та компаніям, які шукають куди інвестувати. І програма “Інноватори енергоефективності України”, і каталог інноваторів енергоефективності України важливі для глобальної мети - закласти міцну основу для сталого енергетичного майбутнього України.” – наголосила Ніна Левчук, співзасновниця Impact Force.

Закінчення подання заявок 3 травня (23.59)

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  