Відкрито приймання заявок до Каталогу інноваторів енергоефективності України на Дія.Бізнес

25 апреля 2024 г., 10:35

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На порталі Дія.Бізнес буде розміщено каталог з ключовими компаніями та бізнесами, які займаються інноваційними енергетичними рішеннями в Україні.



Каталог включатиме ключові бізнеси та підприємства із різних напрямків та регіонів, які пропонують або виробляють інноваційні енергетичні рішення в Україні. Вся детальна інформація про компанії буде доступна на порталі Дія.Бізнес і допоможе підприємцям заявити про себе, знайти партнерів та інвесторів, замовників та нових клієнтів.



У каталозі можна буде ознайомитись з:



назвою бренду та коротким описом діяльності компанії;

логотипом бізнесу та фото, які ілюструють команду та товари/послуги;

сферою та географією діяльності;

посиланнями на сайт та соціальні мережі;

електронною поштою для зв'язку;

відкритою юридичною інформацією про компанію та іншим.



“Наш каталог інноваторів стане у пригоді як українським компаніям, які хочуть заявити про себе, знайти партнерів та інвесторів, так і бізнесам та компаніям, які шукають куди інвестувати. І програма “Інноватори енергоефективності України”, і каталог інноваторів енергоефективності України важливі для глобальної мети - закласти міцну основу для сталого енергетичного майбутнього України.” – наголосила Ніна Левчук, співзасновниця Impact Force.



Закінчення подання заявок 3 травня (23.59)

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