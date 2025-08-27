IBM і AMD об'єднують зусилля для створення квантово-орієнтованих суперкомп'ютерів

27 августа 2025 г., 12:25

Компанії IBM та AMD оголосили про плани розробки архітектури обчислювальних систем нового покоління на основі поєднання квантових комп'ютерів і високопродуктивних обчислювальних систем, відомої як квантово-орієнтовані суперкомп'ютери. AMD і IBM співпрацюють над розробкою масштабованих платформ з відкритим кодом, які можуть переосмислити майбутнє обчислювальних систем, використовуючи лідерство IBM у розробці найпродуктивніших у світі квантових комп'ютерів і програмного забезпечення, а також лідерство AMD у галузі високопродуктивних обчислювальних систем і прискорювачів штучного інтелекту.



«Квантові обчислення будуть моделювати природний світ і представляти інформацію абсолютно новим способом», — сказав Арвінд Крішна (Arvind Krishna), голова та генеральний директор IBM. «Досліджуючи, як квантові комп'ютери від IBM та передові високопродуктивні обчислювальні технології AMD можуть працювати разом, ми створимо потужну гібридну модель, яка вийде за межі традиційних обчислень».



«Високопродуктивні обчислення є основою для розв'язання світових проблем», — зазначила д-р Ліза Су (Lisa Su), голова та генеральний директор AMD. «У рамках партнерства з IBM з метою дослідження конвергенції високопродуктивних обчислень та квантових технологій ми бачимо величезні можливості для прискорення відкриттів та інновацій».



У квантово-орієнтованій архітектурі суперкомп'ютерів квантові комп'ютери працюють у тандемі з потужною високопродуктивною обчислювальною інфраструктурою та AI-інфраструктурою, які зазвичай підтримуються процесорами, графічними процесорами та іншими обчислювальними двигунами. У цьому гібридному підході різні компоненти проблеми вирішуються за допомогою парадигми, яка найкраще підходить для їх вирішення. Наприклад, у майбутньому квантові комп'ютери зможуть моделювати поведінку атомів і молекул, а класичні суперкомп'ютери на базі штучного інтелекту зможуть обробляти величезні масиви даних. Разом ці технології можуть розв'язувати реальні проблеми з безпрецедентною швидкістю та масштабом.



AMD та IBM досліджують можливості інтеграції процесорів, графічних процесорів та FPGA AMD з квантовими комп'ютерами IBM для ефективного прискорення нового класу алгоритмів, які виходять за межі поточних можливостей обох парадигм, що працюють незалежно. Запропоновані зусилля також можуть сприяти реалізації бачення IBM щодо створення відмовостійких квантових комп'ютерів до кінця цього десятиліття. Технології AMD обіцяють забезпечити можливості корекції помилок у реальному часі, що є ключовим елементом відмовостійких квантових обчислень.



Команди планують провести першу демонстрацію пізніше цього року, щоб показати, як квантові комп'ютери IBM можуть працювати в тандемі з технологіями AMD для розгортання гібридних квантово-класичних робочих процесів. Компанії також планують дослідити, як екосистеми з відкритим кодом, такі як Qiskit, можуть стимулювати розробку та впровадження нових алгоритмів, що використовують квантові суперкомп'ютери.



IBM вже зробила перші кроки до реалізації бачення, в якому квантові та класичні обчислення безперешкодно інтегровані, включаючи нещодавнє партнерство з RIKEN для розгортання та прямого підключення модульного квантового комп'ютера IBM, IBM Quantum System Two, з Fugaku, одним із найшвидших класичних суперкомп'ютерів у світі; а також співпрацювати з лідерами галузі, такими як Клівлендська клініка, уряд Країни Басків та Lockheed Martin, щоб продемонструвати, як поєднання квантових і класичних ресурсів може дати цінні результати для розв'язання складних проблем, що виходять за межі можливостей класичних комп'ютерів.



Процесори та графічні процесори AMD забезпечують роботу Frontier в Національній лабораторії Ок-Ридж Міністерства енергетики США — першого в історії суперкомп'ютера, який офіційно подолав бар'єр екзафлопної потужності. Сьогодні процесори AMD EPYC і технологія графічних процесорів AMD Instinct також забезпечують роботу El Capitan у Національній лабораторії Лоуренса Лівермора, що дає AMD право похвалитися тим, що вона забезпечує роботу двох найшвидших суперкомп'ютерів у світі, згідно з рейтингом TOP500. Крім високопродуктивних обчислень, процесори, графічні процесори та програмне забезпечення з відкритим кодом AMD також забезпечують роботу численних генеративних рішень штучного інтелекту для провідних підприємств і хмарних провайдерів по всьому світу.

