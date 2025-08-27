Стандарти для розробки української LLM формуватимуть команди експертів

27 августа 2025 г., 13:25

0

Tweet

Міністерство цифрової трансформації України разом з компанією Київстар продовжують роботу над українською великою мовною моделлю. Для якісної розробки LLM залучають експертів у сфері AI та створюють робочу групу для координації розробки моделі.

Команди експертів формуватимуть стандарти для розробки української LLM за чотирма напрямами – технічним, етико-правовим, культурно-історичним і мовознавчим. Вони також стежитимуть за їх дотриманням при розробці моделі.

Науково-технічний напрям робочої групи очолив Олексій Молчановський, керівник Офісу з інновацій Українського Католицького Університету, викладач факультету прикладних наук УКУ, голова Експертно-консультаційного комітету з розвитку AI в Україні при Мінцифрі. Етико-правовий – Олена Андрієнко, Chief Legal Tech Officer в Publicis Groupe Ukraine, членкиня Експертно-консультаційного комітету з розвитку AI в Україні при Мінцифрі. Культурно-історичний – Олександр Алфьоров, голова Українського інституту національної пам’яті. Мовознавчий – Юлія Чернобров, голова Національної комісії зі стандартів державної мови.

Далі керівники напрямів сформують експертні команди.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6