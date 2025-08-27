IDC: річні витрати на AI до 2029 року зростуть до 1,3 трлн дол.

27 августа 2025 г., 11:45

0

Наступні п’ять років будуть відзначені безпрецедентним зростанням інвестицій у AI, що кардинально змінить структуру ІТ-бюджетів. Згідно з прогнозом IDC, річні витрати на AI у світі зростатимуть на 31,9% в період з 2025 по 2029 рік, досягнувши до кінця цього періоду 1,3 трлн дол. Ця тенденція, як зазначають аналітики, обумовлена стрімким розвитком так званого «агентного AI» (Agentic AI), що включає додатки та системи, здатні самостійно керувати флотами AI-агентів.

Аналіз IDC підкреслює фундаментальну трансформацію в підходах до формування ІТ-бюджетів: від традиційних інвестицій у програмне забезпечення до стратегій, орієнтованих на продукти та сервіси, що базуються на AI-фундаменті. Цей перехід також підтримується очікуваним зростанням попиту на платформенні рішення, які дозволять компаніям більш безпечно та ефективно створювати, управляти та експлуатувати своїх агентів.

Рік Вілларс (Rick Villars), віцепрезидент Worldwide Research в IDC, прокоментував ці дані, зазначивши: «Важливий висновок із цього прогнозу — чітке узгодження між зростанням витрат на AI та довірою ІТ-лідерів до того, що ефективне використання AI може сприяти майбутньому успіху бізнесу. Постачальники додатків і сервісів, які відстають у впровадженні AI у свої продукти та не розширюють їх агентами, ризикують втратити частку ринку на користь компаній, які вирішили поставити AI в центр своєї дорожньої карти розвитку продуктів».

Ключові висновки дослідження вказують на кілька критичних аспектів. По-перше, будівництво інфраструктури для підтримки AI-навантажень продовжуватиметься високими темпами, причому до 2029 року постачальники послуг становитимуть 80% витрат на інфраструктуру. По-друге, очікується експоненційне зростання кількості та складності AI-агентів сторонніх розробників і створених на замовлення, які використовуватимуться підприємствами. По-третє, витрати на додатки з підтримкою AI зростатимуть швидше за будь-який інший сегмент, що спричинить значні конкурентні зміни в галузі програмного забезпечення. І нарешті, постачальники послуг зазнають глибоких змін, оскільки підприємства збільшуватимуть витрати на агентний AI, тим самим трансформуючи послуги бізнес-ІТ.

Прогноз IDC також вказує на те, що впровадження агентів і агентного AI прискорить інновації в тому, як компанії використовують технології для трансформації свого бізнесу. Ці інвестиції все більше визначатимуть успіх або невдачу як бізнес- і технологічних лідерів, так і компаній, які їх впроваджують. «Це дослідження виявляє кілька важливих питань, які компанії повинні врахувати щодо взаємозв'язку між працею та інвестиціями в AI. Наприклад, бізнес-лідерам потрібно буде звернути особливу увагу на ролі співробітників на підприємстві та на те, як ці ролі змінюються, коли агенти стають більш поширеними в бізнесі. Агенти змінять характер роботи, зробивши деякі ролі дуже продуктивними, а інші — застарілими. Працівники та підприємства повинні будуть бути більш гнучкими, ніж будь-коли раніше, щоб не відставати», зазначив президент IDC Кроуфорд Дель Прете (Crawford Del Prete).

Зростання витрат на AI супроводжується масовим збільшенням базових обчислювальних потужностей, необхідних для підтримки цього зростання. У короткостроковій перспективі це вимагатиме значного та складного розширення інфраструктури від постачальників, насамперед від хмарних провайдерів (CSP). У довгостроковій перспективі фокус на AI ймовірно, призведе до перерозподілу фінансування, відволікаючи кошти від інших сфер технологічного стеку. Витрати на ІТ-компоненти, такі як сервери та системи зберігання, що не пов'язані з AI, будуть спрямовані на підвищення ефективності та консолідацію, що обмежуватиме їхнє зростання.

