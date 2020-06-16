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IBM дополнит публичное облако финансовых сервисов технологиями Spanugo

16 июня 2020 г., 12:25
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IBM дополнит публичное облако финансовых сервисов технологиями Spanugo

Корпорация IBM сообщила, что покупает программные активы стартапа Spanugo, разработчика средств обеспечения кибербезопасности, автоматизирующих выявление, анализ угроз и защиту от них.

Новое приобретение IBM планирует использовать для улучшения безопасности своего публичного облака финансовых сервисов. Эта готовящаяся к выходу платформа была анонсирована в прошлом году. Её задача заключается в том, чтобы помогать клиентам из отрасли финансовых услуг обеспечивать соответствие стандартам и нормативным требованиям, безопасность и стабильность своего бизнеса.

Возможности определять профили соответствия, управлять средствами контроля и в режиме реального времени отслеживать соблюдение в рамках всей организации будут сосредоточены в центре управления безопасностью, который, по словам IBM, станет доступен клиентам раньше, чем было запланировано, благодаря активам, которые предоставит Spanugo.

Условия покупки не разглашались.

Spanugo была основана в 2017 г. бывшими руководителями подразделений Oracle, Hitachi Data Systems и CA. Компания базируется в Санта-Клара (штат Калифорния) и имеет в штате 23 сотрудника. На своём веб-сайте стартап сообщает, что работает с реселлерами, системными интеграторами и аудиторами ИТ для улучшения эффективности обслуживания корпоративных клиентов.


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