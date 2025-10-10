IBM та Anthropic об'єднують зусилля для розвитку корпоративного програмного забезпечення

10 октября 2025 г., 13:35

0

Tweet

IBM об’єдналася з Anthropic, щоб інтегрувати велику мовну модель (LLM) Claude у своє корпоративне портфоліо розробки програмного забезпечення. Мета співпраці — забезпечити зростання продуктивності, зберігаючи при цьому управління, безпеку та контроль витрат для бізнес-клієнтів. Співпраця знаменує собою важливий крок у розробці корпоративних додатків, поєднуючи досвід IBM у галузі програмного забезпечення з передовими AI-моделями Anthropic для оптимізації способу створення та модернізації програмного забезпечення організаціями.



Зазначено, автоматизація на основі AI змінює життєвий цикл корпоративного програмного забезпечення — від генерації коду до модернізації — одночасно підвищуючи планку безпеки та відповідності вимогам у складних, регульованих середовищах.



У рамках партнерства IBM вбудує Claude від Anthropic у вибрані програмні інструменти, починаючи з нового інтегрованого середовища розробки (IDE) з акцентом на AI, яке зараз перебуває на приватному попередньому перегляді. IDE розроблено для автоматизації та оптимізації життєвих циклів розробки програмного забезпечення (SDLC), причому перші користувачі вже повідомляють про зростання продуктивності в середньому на 45%.



IBM заявляє, що платформа інтегрує AI в корпоративні робочі процеси, підтримуючи інтелектуальну генерацію коду, автоматизовану модернізацію та наскрізну оркестрацію в процесах розробки, тестування та розгортання. Вона також включає функції з пріоритетом безпеки, такі як вбудоване сканування вразливостей та міграція квантово-безпечної криптографії.



«IBM була основою корпоративних технологій протягом десятиліть, тому що ми розуміємо, що потрібно для розгортання у масштабі в критично важливих середовищах», — сказав Дінеш Нірмал (Dinesh Nirmal), старший віцепрезидент із програмного забезпечення в IBM. «Це партнерство розширює наше портфоліо програмного забезпечення передовими можливостями AI, зберігаючи при цьому управління, безпеку та надійність, яких очікують наші клієнти. Ми надаємо командам розробників AI, який відповідає тому, як працюють підприємства, а не експериментальні інструменти, що створюють нові ризики».



Майк Крігер, головний директор із продуктів Anthropic, додав: «Підприємства шукають AI, якому вони можуть справді довіряти свій код, свої дані та свою повсякденну діяльність. Claude став популярним AI для розробників у найбільших світових компаніях завдяки нашій зосередженості на безпеці та надійності».



Співпраця також представляє Architecting Secure Enterprise AI Agents with MCP — новий посібник, спільно розроблений IBM та перевірений Anthropic. Документ визначає Життєвий цикл розробки агентів (ADLC), окреслюючи структурований підхід для проєктування та розгортання безпечних AI-агентів корпоративного класу.



IBM також надасть готові для підприємств ресурси спільноті відкритого Model Context Protocol (MCP), обмінюючись еталонними архітектурами та інструментами з відкритим вихідним кодом, отриманими з розгортання AI у тисячах клієнтських середовищ.



Інтеграція Claude у програмний стек IBM є кроком до масштабованого, керованого AI у критично важливих для бізнесу системах — зростальний фокус для підприємств, що переходять від експериментів до виробництва. IBM заявила, що планує з часом розширити інтеграцію Claude на додаткові програмні продукти, що сигналізує про довгострокову прихильність до AI, готового для підприємств.



Поєднуючи досвід IBM у сфері гібридної хмари та управління з безпечно орієнтованими AI-моделями Anthropic, компанії прагнуть встановити новий стандарт для безпечної, надійної та орієнтованої на продуктивність розробки AI у корпоративному просторі.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI