IBM представляє нові квантові процесори, програмне забезпечення та проривні алгоритми

На щорічній Конференції квантових розробників компанія IBM оголосила про фундаментальний прогрес на шляху до досягнення квантової переваги до кінця 2026 року та створення відмовостійких квантових обчислень до 2029 року.



"Є багато стовпів для впровадження справді корисних квантових обчислень у світ, — сказав Джей Гамбетта (Jay Gambetta), директор IBM Research та IBM Fellow. — Ми вважаємо, що IBM — єдина компанія, яка має змогу швидко винаходити та масштабувати квантове програмне забезпечення, апаратне забезпечення, виробництво та корекцію помилок для відкриття трансформаційних застосунків. Ми раді оголосити сьогодні про багато з цих віх".



IBM представила IBM Quantum Nighthawk — свій найсучасніший квантовий процесор, розроблений з архітектурою, яка доповнює високопродуктивне квантове програмне забезпечення, щоб забезпечити квантову перевагу наступного року. Квантова перевага — це момент, коли квантовий комп'ютер може розв'язувати проблему краще, ніж усі класичні методи.



Очікується, що IBM Nighthawk буде доставлений користувачам IBM до кінця 2025 року і запропонує 120 кубітів, з'єднаних за допомогою 218 настроюваних з’єднувачів нового покоління до своїх чотирьох найближчих сусідів у квадратній ґратці. Це збільшення кількості з'єднувачів більш ніж на 20% порівняно з попереднім процесором IBM Quantum Heron.



Це збільшення зв'язності кубітів дозволить користувачам точно виконувати ланцюги на 30% складніші, ніж на попередньому процесорі IBM, зберігаючи при цьому низькі показники помилок.



Ця архітектура дозволить досліджувати складніші обчислювальні проблеми, що вимагають до 5000 двокубітових вентилів (фундаментальних операцій заплутування, критично важливих для квантових обчислень).



Очікується, що майбутні ітерації Nighthawk забезпечать до 7500 вентилів до кінця 2026 року, а потім до 10000 вентилів у 2027 році. До 2028 року системи на базі Nighthawk можуть підтримувати до 15000 двокубітових вентилів, що стало можливим завдяки 1000 або більше підключеним кубітам, розширеним за допомогою далекобійних з’єднувачів, вперше продемонстрованих на експериментальних процесорах IBM минулого року.



IBM очікує, що перші випадки перевіреної квантової переваги будуть підтверджені широкою спільнотою до кінця 2026 року. Щоб заохотити їхню ретельну перевірку та просувати найкращі квантові та класичні підходи, IBM, Algorithmiq, дослідники з Інституту Флатірон та BlueQubit долучаються до нового відкритого, керованого спільнотою трекера квантової переваги для систематичного моніторингу та верифікації нових демонстрацій переваги.



Зараз трекер спільноти підтримує три експерименти для квантової переваги в оцінці спостережуваних величин, варіаційних задачах та задачах з ефективною класичною верифікацією.



Щоб досягти перевіреної квантової переваги на проривному квантовому обладнанні, розробникам потрібен високий контроль над своїми ланцюгами та використання високопродуктивних класичних комп'ютерів (HPC) для пом'якшення помилок.



Зазначено, Qiskit, найкращий у світі стек квантового програмного забезпечення, розроблений IBM, тепер дає розробникам більше контролю, ніж будь-коли, масштабуючи можливості динамічних ланцюгів, які забезпечують збільшення точності на 24% при масштабі 100+ кубітів.



IBM також розширює Qiskit новою моделлю виконання, яка забезпечує тонкий контроль та C-API, відкриваючи можливості пом'якшення помилок, прискорені HPC. Це знижує вартість отримання точних результатів більш ніж у 100 разів.



Оскільки квантові комп'ютери розвиваються, спільнота розширюється до HPC та наукових кіл. IBM надає інтерфейс C++ до Qiskit, що дозволить користувачам програмувати квантові обчислення нативно в наявних середовищах HPC.



До 2027 року IBM планує розширити Qiskit обчислювальними бібліотеками в таких галузях, як машинне навчання та оптимізація, щоб краще вирішувати фундаментальні фізичні та хімічні проблеми, такі як диференціальні рівняння та гамільтонові симуляції.



Паралельно IBM швидко досягає віх на шляху до створення першого у світі великомасштабного, відмовостійкого квантового комп'ютера до 2029 року.



Компанія анонсує IBM Quantum Loon, свій експериментальний процесор, який вперше демонструє, що IBM показала всі ключові компоненти процесора, необхідні для відмовостійких квантових обчислень.



Loon перевірить нову архітектуру для впровадження та масштабування компонентів, необхідних для практичної, високоефективної квантової корекції помилок.



Доведено, що можливо використовувати класичне обчислювальне обладнання для точного декодування помилок у реальному часі (менше ніж 480 нс) за допомогою кодів qLDPC. Цей інженерний подвиг досягнуто на цілий рік раніше запланованого терміну.



Для прискорення розробки та масштабування квантових комп’ютерів, IBM оголошує, що основне виготовлення пластин квантових процесорів здійснюється на передовому об'єкті для виготовлення пластин 300 мм у комплексі Albany NanoTech Complex у Нью-Йорку.



Це дозволило подвоїти швидкість досліджень та розробок IBM, скоротивши час, необхідний для створення кожного нового процесора, щонайменше вдвічі.



Досягти десятикратного збільшення фізичної складності квантових чипів. Дозволити досліджувати та вивчати кілька конструкцій паралельно.

