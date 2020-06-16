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Интеграция цифровых платежей в WhatsApp стартовала с Бразилии

16 июня 2020 г., 13:15
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Интеграция цифровых платежей в WhatsApp стартовала с Бразилии

Facebook вчера сообщила в своём блоге, что добавила функцию цифровых платежей в мобильный сервис обмена сообщениями WhatsApp. Эта возможность поначалу стала доступна в Бразилии, где пользователи WhatsApp могут посылать деньги или совершат покупки в местных магазинах не покидая чата.

«Платежи на WhatsApp начинают распространяться среди людей по всей Бразилии, начиная с сегодняшнего дня, и мы с нетерпением ждём возможности донести их до всех остальных», — сказали представители этого сервиса. — Свыше 10 миллионов предприятий малого и микробизнеса определяют ритм жизни бразильского общества"

Платёжная платформа предоставляется для пользователей WhatsApp бесплатно, но с предприятий будет взиматься плата за обработку, сравнимая с процессинговыми отчислениями за транзакции по кредитным картам.

Функция цифровых платежей в WhatsApp требует привязки к кредитным или дебетовым картам, а для осуществления самих транзакций нужны специальные идентификационные коды или проверка отпечатков пальцев.

WhatsApp обеспечивает комплексное шифрование и и является самым популярным мобильным приложением для обмена сообщениями с более чем 1,5 млрд ежемесячных пользователей по всему миру, согласно данным Statistica.

Facebook видит огромный и долгосрочный потенциал в том, чтобы сделать свои соцсеть и сервис мобильных сообщений способом вовлечения бизнеса в онлайновом общение и сделки с подписчиками. По её представлению, это должно стать естественным побуждением: запрашивать ответ на возникший вопрос у продавца или провайдера услуг.


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