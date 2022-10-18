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Vodafone і Altice створять у Німеччині компанію широкосмугового зв'язку вартістю 7 млрд євро

18 октября 2022 г., 16:25

Як повідомляє Reuters, компанії Vodafone та Altice в понеділок створили спільне підприємство, щоб кинути виклик Deutsche Telekom, побудувавши волоконно-широкосмугову мережу в Німеччині вартістю 7 мільярдів євро.

Нова компанія FibreCo побудує широкосмугову мережу "волокно до будинку", доступну для 7 мільйонів німецьких будинків, що дозволить британському Vodafone модернізувати вже існуючу мережу в Німеччині, своєму найбільшому ринку.

FibreCo інвестує до 7 мільярдів євро в шестирічний проєкт, який, як очікується, буде на 70% фінансуватися за рахунок позики.

Будівництво буде вестись Geodesia, дочірньою компанією Altice.

Обидві компанії будуть володіти 50% акцій FibreCo.

Угода підлягає схваленню регулюючих органів і, як очікується, буде закрита в першій половині наступного року.

Altice - це холдингова компанія, що базується в Амстердамі, яка об'єднує активи франко-ізраїльського кабельного магната Патріка Драгі (Patrick Drahi). Вона вже управляє спільними підприємствами волоконно-оптичної інфраструктури у Франції, Португалії та Ізраїлі.

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