HP представила адаптивные средства управления устройствами в гибридных средах

17 сентября 2021 г., 11:45

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Новое ПО и облачные сервисы, анонсированные HP, были созданы для гибридной работы и должны помочь ИТ-командам автоматизировать управление устройствами сотрудников. Эта задача существенно усложнилась, поскольку удалённая работа стала популярной из-за пандемии COVID-19.

HP Adaptive Endpoint Management предлагает ИТ-менеджерам способ «модернизировать и автоматизировать процесс управления компьютерами» в гибридных рабочих средах, позволяя им отправлять ПК напрямую сотрудникам с автоматическим развёртыванием.

«Менее чем за час служащие могут приступить к работе, просто распаковав свой Windows-ПК и одним щелчком мыши войдя в систему, где автоматически устанавливается их комплект приложений, делая настройку устройства быстрой и простой — и всё это без необходимости общения с техподдержкой», — говорится в заявлении HP.

HP Adaptive Endpoint Management также освобождает ИТ-персонал от повседневного управления ПК. Инструмент работает с многими операционными системами и поставщиками.

HP Connect for Microsoft Endpoint Manager предназначен для ИТ-администраторов, которым необходимо удалённо настраивать и обновлять BIOS коммерческих ПК HP. Он позволяет «создавать политики для групп устройств, настраивая более 100 различных параметров HP BIOS».

HP Connect for Microsoft Endpoint Manager также поможет лучше защищать BIOS от несанкционированных изменений, устраняя риски, связанные с традиционными подходами на основе паролей.

HP Cloud Endpoint Manager был создан, так как HP обнаружила, что с начала пандемии почти 60% ИТ-отделов стали использовать виртуальные десктопы. Новое решение упростит ИТ-лидерам развёртывание и безопасное администрирование тысяч тонких клиентов от HP. Оно доступно из любого веб-браузера и поставляется с панелью управления, на которую выводится информация о развёртываниях, совместимости устройств и состоянии сервера, а также предупреждения и другие показатели.

HP Adaptive Endpoint Management доступен уже сейчас, HP Connect for Microsoft Endpoint Manager выйдет в декабре, а сервис HP Cloud Endpoint Manager будет развёрнут в январе.

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