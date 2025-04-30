MTI відновлює постачання ноутбуків HP для різних сегментів

30 апреля 2025 г., 13:35

Компанія MTI hi-tech дистрибуція інформує про поновлення поставок на український ринок ноутбуків HP. Відтепер у портфелі дистриб’ютора представлено моделі як для споживчого сегмента, так і для бізнес-користувачів.

Перша поставка ноутбуків HP вже надійшла і доступна для замовлення. Наразі серед корпоративних моделей доступні HP 240-255, HP ProBook 440-465 та топова лінійка ультрабуків HP Ultra G1i. В споживчій серії представлено моделі: HP Laptop 15, HP Pavilion Laptop 16, HP Envy x360 Laptop 14, HP OmniBook Ultra Flip 14.

«Ми прагнемо, щоб наш портфель задовольняв найрізноманітніші потреби клієнтів. Саме тому, відновлення постачання ноутбуків HP – це важливий елемент формування комплексної пропозиції для наших партнерів і клієнтів. Ми поступово будемо збільшувати доступний асортимент ноутбуків HP у нас на складі, щоб кожен український користувач міг знайти ідеальний пристрій для роботи, навчання, творчості або розваг», – підкреслив Сергій Яковлєв, комерційний директор МТІ.

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