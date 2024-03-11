HP оновила лінійку бюджетних рішень друку для дому й офісу

11 марта 2024 г., 16:35

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Компанія ERC, офіційний дистриб'ютор HP в Україні, представила в нашій країні нові принтери виробника, яки націлено на домашнє та комерційне використання.



HP LaserJet M141ca – багатофункціональний пристрій за доступною ціною, призначений для ефективного виконання офісних завдань. Пристрій впорається не тільки з друкування документів, а й копіюванням і скануванням. Вирізняється компактним розміром, тому є оптимальним рішенням навіть за обмеженого робочого простору. БФП легко керувати завдяки інтуїтивно зрозумілим клавішам, розміщеним на верхній частині корпусу.



Швидкість друку – до 18 сторінок формату А4 на хвилину. Чіткий і чистий друк зумовлює висока роздільна здатність 600 × 600 dpi. Час виходу першої сторінки становить 8,5 с.



HP LJ M141cw із Wi-Fi – це найкомпактніший в асортименті багатофункціональний пристрій за доступною ціною. Стане в пригоді для копіювання, сканування та друкування. Оснащений модулем Wi-Fi, БФП дає змогу миттєво друкувати необхідні документи безпосередньо зі смартфона або планшета. Керувати пристроєм легко завдяки клавішам і невеликому екрану, вбудованому на верхній частині корпусу.



Швидкість друку становить до 18 сторінок формату А4 на хвилину, а час виходу першої сторінки – 8,5 с. Висока роздільна здатність 600 × 600 dpi – запорука чіткого та чистого друку.



HP LJ M111ca – продуктивний принтер, для встановлення якого не знадобиться багато вільного місця, до того ж з огляду на прийнятну вартість вдасться зекономити бюджет. Попри те, що модель найменша з асортименту за розміром, вона дає змогу здійснювати професійний лазерний друк за простого налаштування.



А4 HP LJ M111cw із Wi-Fi – ефективний лазерний принтер, завдяки якому вдасться не тільки зекономити кошти, а й розумно використати робочий простір. Цей компактний пристрій гарантує швидкий друк документів, при цьому забезпечуючи якісний результат. Для ефективного керування та економії часу рекомендовано користуватися застосунком HP Smart.



Принтер HP LJ M111CA можна придбати за рекомендованою ціною 6299 грн, модель HP LJ M111CW з WI-FI обійдеться у 6999 грн, БФП HP LJ M141CA — у 7799 грн, а БФП HP LJ M141CW з WI-FI – у 8599 грн.

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