HP висунула концепцію модульних MicroLED-дисплеїв

28 мая 2024 г., 12:35

0

Tweet

Компанія HP розробила новий підхід до створення MicroLED-моніторів, який може здійснити революцію в проєктуванні та виробництві дисплеїв. Ця концепція, що отримала назву «Composable MicroLED Monitors», пропонує модульну систему, в якій користувачі можуть зібрати бажану конфігурацію монітора з декількох компонентів. В основі цієї концепції лежить базовий блок, який служить основою, містить необхідні з'єднання і підставку. Потім користувачі можуть прикріпити до основи плоскі або вигнуті модулі розширення, що дають змогу створювати монітори різних розмірів і форматів. Ці модулі нагадують шматочки головоломки, легко інтегруючись із базовим блоком завдяки магнітним утримувачам, які забезпечують точне вирівнювання. Важливим аспектом цієї концепції є її масштабованість і можливість налаштування. Комбінуючи кілька базових блоків і модулів розширення, користувачі можуть створювати дисплеї практично будь-якого розміру та форми, що відповідають їхнім специфічним потребам.



Хай то компактна одноекранна установка або імерсивний вигнутий мультимоніторний масив - можливості безмежні. Ілюстрації HP демонструють потенціал цієї концепції: пропонований базовий блок має розмір 12×12 дюймів, а модулі розширення - 12×6 дюймів. За допомогою вбудованих перемикачів або програмних засобів управління користувачі можуть навіть вказати, як операційна система ставитиметься до підключених дисплейних плиток - як до єдиного великого дисплея або як до окремих незалежних екранів. Хоча модульна природа цієї концепції обіцяє нескінченну гнучкість, вона також являє собою проблему: неминучі прозірки між модулями. У дослідницькому документі HP розглядаються можливі рішення для мінімізації цих прорізів, що забезпечують безшовне візуальне сприйняття для користувачів.



Чи перейде концепція HP «Composable MicroLED Monitors» від дослідження до реального продукту, поки невідомо. Однак одне можна сказати точно: цей новаторський підхід може відкрити світ можливостей для дисплейних технологій, даючи змогу користувачам створювати дійсно персоналізовані та індивідуальні візуальні враження.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365