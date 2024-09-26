HP OmniBook Ultra Flip і EliteBook X - AI PC нового покоління

26 сентября 2024 г., 12:35

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На конференції HP Imagine було представлено нові комп'ютери категорії AI PC - OmniBook Ultra Flip і EliteBook X.



Створений для фрілансерів і творчих людей, 14-дюймовий HP OmniBook Ultra Flip Next-Gen AI PC - це перший ноутбук HP нового покоління AI PC 2-в-1, що пропонує безкомпромісний стиль, продуктивність і гнучкість для тих, хто шукає ідеальний досвід створення AI.



Пристрій дає змогу створювати, редагувати та робити начерки в ультратонкому формфакторі, який перемикається між режимами ноутбука, планшета та намету. 3K OLED-дисплей забезпечує захватний візуальний досвід для малювання або перегляду творчих проєктів. Новинка дає змогу персоналізувати створення контенту на конвертованому ПК нового покоління зі штучним інтелектом, чорнилом і тактильним тачпадом.



Це рішення забезпечує співпрацю з іншими людьми за допомогою 9-Мп AI-камери та Poly Audio.



Творці, які працюють у дорозі, можуть з упевненістю творити на пристрої, спроєктованому так, щоб бути прохолодним і тихим, але при цьому продуктивним. OmniBook Ultra Flip використовує процесор Intel Core Ultra (Series 2) зі спеціальним движком штучного інтелекту, забезпечуючи до 20 годин автономної роботи (під час відтворення локального відео) для безперебійної роботи.



Технологія HP Wolf Security для споживачів включає чіп безпеки та самовідновлюване ядро ПК для забезпечення безпеки професійного рівня, зберігаючи дані в безпеці та захищаючи від кіберзагроз. McAfee Smart AI Deepfake Detector виявляє аудіо, створене штучним інтелектом, щоб попередити користувачів про можливе шахрайство або дезінформацію.



Повідомляється, компанія HP прагне знизити вплив на навколишнє середовище та оптимізувати енергоефективність. При створенні OmniBook Ultra Flip використано 90% перероблених металів, 50% переробленого пластику, а також сертифікований EPEAT Gold with Climate+ і ENERGY STAR дизайн.



14-дюймовий ПК HP EliteBook X Next-Gen AI PC, що дає змогу технічним фахівцям і бізнес-консультантам справлятися з напруженими робочими процесами як локально, так і в хмарі, забезпечує максимальну потужність, продуктивність і безпеку, щоб працівники могли приділяти першочергову увагу улюбленій справі, а про решту подбає штучний інтелект. Як перший EliteBook X у лінійці комерційних ПК HP, цей пристрій відкриває нові можливості:



Для досвідчених користувачів, яким потрібні високопродуктивні обчислення для створення контенту, аналізу даних і додатків, керованих штучним інтелектом, HP розробила архітектуру пам'яті зі швидкістю 8000 Мбіт/с на 64 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5x для високошвидкісної обробки даних штучним інтелектом. У ПК також використовується процесор нового покоління AMD Ryzen PRO, що забезпечує до 55 TOPS продуктивності NPU для вимогливих робочих навантажень. Система HP Smart Sense у поєднанні з 40 Вт теплової потужності та подвійними турбовентиляторами високої щільності забезпечують швидке реагування та безшумну роботу.



Проводьте наради з будь-якого місця і показуйте себе правдиво завдяки новому датчику вебкамери з поліпшеним штучним інтелектом для більш точного визначення присутності та адаптивного регулювання яскравості. Налаштування звуку Poly Studio забезпечує кришталево чистий конференц-зв'язок завдяки AI-шумопридушенню та HP Dynamic Voice Leveling для оптимізації чіткості голосу.



Найкращий у галузі захист, посилений штучним інтелектом: найбезпечніший у світі ПК нового покоління зі штучним інтелектом і перший ПК нового покоління з квантовим захистом від злому захищає найконфіденційніші дані без шкоди для продуктивності. Wolf Security розвантажує процесорні завдання із забезпечення безпеки на NPU, щоб зберегти центральний процесор для продуктивності протягом усього дня. Контролер HP Endpoint Security Controller захищає пристрій від загроз, що еволюціонують, а в пристрій вбудовано спеціальні функції, зокрема функцію виявлення сторонніх, яка використовує датчик вебкамери на базі штучного інтелекту, щоб попередити користувача про виявлення сторонніх очей і автоматично розмити екран за потреби.



Як частина найекологічнішого у світі портфеля ПК, пристрій виготовлено з урахуванням принципів відповідального виробництва: теплову пластину виготовлено з використанням щонайменше 50% переробленої міді, а обідки містять щонайменше 20% переробленої олії.

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