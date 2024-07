HP робить ставку на AI у своїх ноутбуках та десктопах

16 июля 2024 г., 17:25

Компанія HP Inc. представила, за її заявою, найвисокопродуктивніший у світі ПК зі штучним інтелектом і першу інтеграцію системи довіри в платформу для розробки моделей AI. Обидва анонси розширюють зусилля HP, спрямовані на те, щоб зробити AI реальністю для компаній і людей за допомогою нових і трансформаційних можливостей AI в ПК, програмному забезпеченні та партнерській екосистемі компанії.



HP дає можливість усім, від корпоративних працівників, які працюють у сфері знань, до фрілансерів і студентів, розкрити можливості AI. Користувачі можуть спілкуватися з будь-якою людиною у світі за допомогою перекладу в реальному часі 40 мовами, стати майстрами презентації за допомогою особистого тренера зі спілкування та швидко створювати відео як професіонал.



«AI стане найзначнішим фактором змін у наступному десятилітті, відкривши нову еру інновацій, що ґрунтуються не просто на інформації, а на практичних знаннях», - каже Алекс Чо (Alex Cho), президент підрозділу персональних систем HP Inc. «HP робить AI реальністю для компаній за допомогою таких рішень, як Z by HP AI Studio, для місць і просторів за допомогою наших новітніх гібридних робочих рішень і для людей за допомогою нашого першого HP OmniBook Ultra».



Зазначається, сьогодні лише 33% фахівців з аналізу даних задоволені наявними у них інструментами штучного інтелекту, а 81% не впевнені у здатності своєї компанії швидко розгорнути ці інструменти, що підкреслює гостру потребу у рішеннях, здатних швидко трансформувати бізнес-операції.



Оголосивши про це раніше цього року, компанія HP додає нові можливості в Z by HP AI Studio для більш швидкого і безпечного розгортання додатків, заснованих на штучному інтелекті, зміцнюючи довіру до розробки та налаштування LLM. Як найкомплексніша робоча станція у світі для розроблення AI, Z by HP AI Studio тепер дає змогу вченим, які вивчають дані, і творцям AI створювати моделі, яким вони довіряють, завдяки інтеграції Galileo в Z by HP AI Studio. Користувачі зможуть виявляти та виправляти галюцинації, дрейф і упередженість у своїх моделях, а також проактивно захищатися від неточних або упереджених результатів - і все це в рамках платформи AI Studio. Повідомляється, завдяки цій додатковій можливості HP є єдиним виробником, який розробив платформу AI для робочих станцій із вбудованим генеративним AI для розробки LLM.



«Надання компаніям можливості використовувати свої власні дані без шкоди для безпеки має вирішальне значення для розробки AI, і Galileo пишається тим, що об'єднала зусилля з HP для надання рішень, які додають видимість, контроль і довіру до корпоративних проєктів генеративного AI», - сказав Яш Шет (Yash Sheth), співзасновник і головний операційний директор Galileo. «Інтегруючи наше програмне забезпечення і Luna Evaluation Foundation Models із Z by HP AI Studio, ми забезпечуємо безпрецедентну цінність для організацій, які прагнуть відповідально використовувати трансформаційну силу AI».



У міру того як за допомогою AI щодня відкриваються нові можливості, споживачі, які опинилися на вістрі AI-революції, отримують у своє розпорядження новий інструмент, що дає змогу швидше виконувати робочі навантаження, налаштовувати моделі та зберігати конфіденційність - і все це локально на пристрої.



HP представила перший 14-дюймовий ПК HP OmniBook Ultra Next Gen AI PC. Серед можливостей новинки можна відзначити:



- Надихає без компромісів: розкрийте безмежні творчі можливості завдяки процесору AMD Ryzen AI 300 series з інтегрованою графікою AMD Radeon 800M. Його потужний NPU забезпечує неперевершену продуктивність і до 21 години автономної роботи.



- Підвищення продуктивності: OmniBook Ultra розроблений спільно з AMD, щоб забезпечити до 55 TOPS продуктивності NPU. HP AI Companion оптимізує роботу пристрою для підвищення продуктивності та надає інструменти й рішення в галузі штучного інтелекту. Незабаром він запропонує розширену функціональність для керування налаштуваннями ПК і усунення неполадок у продуктах HP.



- Забезпечує захватну і безшовну спільну роботу: Насолоджуйтесь безперервним життям завдяки таким інструментам для спільної роботи, як камера з високою роздільною здатністю 9 Мп з підтримкою штучного інтелекту, додаток Poly Camera Pro і додаток Windows Studio Effects.



- Захист від загроз: Найкращий у галузі захист і можливості Wolf Security, що використовуються в комерційних пристроях HP, тепер доступні й в HP OmniBook Ultra. Унікальний чип безпеки дає змогу ядру ПК самовідновлюватися після кібератак за допомогою штучного інтелекту, зберігаючи конфіденційність даних і продуктивність користувачів.



- Стійка технологія, розрахована на майбутнє: OmniBook Ultra матиме безоплатне оновлення до Copilot+ PC experiences, коли воно буде доступне від Microsoft. У конструкції пристрою використовується до 90% перероблених металів і 5% пластику з океану, що допомагає знизити вплив на навколишнє середовище.



На споживачів, яким потрібен продуктивний пристрій «все в одному» для творчості та розваг, націлюються перші 27- і 31,5-дюймові настільні ПК HP OmniStudio X - це елегантний сучасний дизайн і вбудовані функції штучного інтелекту:



- Потужна продуктивність: Оцініть міць трьох рушіїв пристрою (CPU, GPU і NPU) для прискорення роботи додатків штучного інтелекту. Створюйте та співпрацюйте як ніколи раніше завдяки процесорам Intel Core Ultra 7 та опціональному графічному процесору NVIDIA GeForce RTX 4050 (6 ГБ GDDR6) для оптимізації інтенсивних робочих процесів, як-от редагування фото та відео.



- Адаптований дизайн: Продуктивність і розваги ще ніколи не були настільки налаштовуваними на найадаптивнішому у світі AI All-in-One завдяки регульованій за висотою підставці та новому USB Type-C з DP-входом/виходом. Підключення USB-C підтримує відео, аудіо, дані, управління клавіатурою і мишею, і його можна використовувати як док-станцію для ноутбука, щоб скористатися перевагами великого дисплея. Функції оздоровлення на основі штучного інтелекту, як-от нагадування про час роботи з екраном і відстань, допомагають знизити стомлюваність. Функція виявлення присутності забезпечує додаткову конфіденційність і спокій під час роботи вдома або на відкритому просторі.



- Розважайтеся та співпрацюйте: Завдяки екрану 4K, камері 5 Мп, звуку Poly Studio та адаптивному звуку HP OmniStudio X 31.5 є найзахопливішим у світі пристроєм AI All-in-One і першим All-in-One, який отримав сертифікат IMAX Enhanced для досягнення максимального візуального та звукового ефекту.



- Стійкість будь-якого розміру: В OmniStudio X AIO дрібниці мають велике значення — у ньому використовується 25% перероблених металів і 35% пластику, переробленого після споживання. Він також має сертифікати EPEAT Gold, Climate+ та ENERGY STAR.



Досліджуйте можливості штучного інтелекту за допомогою новітньої екосистеми програмного забезпечення



HP також тісно співпрацює зі швидко зростальною екосистемою розробників програмного забезпечення, що створюють потужні рішення на основі штучного інтелекту для споживачів і підприємств. У рамках цієї роботи Beautiful.ai та Polymer підвищать продуктивність, а Luminar Neo прискорить творче редагування - все це стане частиною майбутніх оновлень HP AI Companion. HP також співпрацює з Omnibridge, Loccus.ai та Virtual Sapiens, щоб забезпечити більш простий, безшовний і доступний досвід роботи зі штучним інтелектом на ПК HP AI.



Z by HP AI Studio з інтеграцією Galileo очікується в продажу восени 2024 року.



Очікується, що 14-дюймовий ПК HP OmniBook Ultra Next Gen AI PC з'явиться в продажу в серпні на сайті HP.com за стартовою ціною $1449,99. Пристрій також буде доступний на BestBuy.com.



27- і 31,5-дюймові універсальні настільні ПК HP OmniStudio X з'являться в продажу в серпні на сайті HP.com за ціною від $1149,99.

