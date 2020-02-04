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HID Global назначает нового президента

4 февраля 2020 г., 15:35
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HID Global назначает нового президента

Компания HID Global объявила о назначении Бьерна Лидефельта (Björn Lidefelt) новым президентом и генеральным директором компании.

Бьерн Лидефельт  присоединяется к HID Global после работы в качестве коммерческого директора (CCO) в головной компании HID ASSA ABLOY, где он курировал брендинг, коммуникации, коммерческое развитие и стратегию. Он также имеет обширный опыт в международных продажах и маркетинге, проработав более девяти лет на рынках стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Китай и Малайзию.

«Бьерн прошел очень успешный путь вместе с нашей организацией и принесет в HID Global свой богатый опыт и новый взгляд на различные рынки», отметил Нико Дельво, президент и главный исполнительный директор ASSA ABLOY.

Бьерн Лидефельт имеет степень магистра наук в области промышленной инженерии и менеджмента Университета Линчепинга (Швеция) по специальности компьютерные науки и маркетинг. Он сменил Стефана Видинга, который руководил HID Global более четырех лет.

«Я рассчитываю на то, что возглавлю преданную делу и талантливую глобальную команду, ориентированную на предоставление ведущих отраслевых решений для правительств, университетов, больниц, финансовых учреждений, ведущих на планете инновационных компаний для создания надежных физических и цифровых объектов», заявил Бьерн Лидефельт.

Стоит отметить, что HID Global основана в 1991 как Hughes Identification Devices, на тот момент подразделение Hughes Aircraft Company. Затем после череды преобразований в 2000 г. HID была куплена группой компаний ASSA ABLOY. Штаб-квартира компании, которая предлагает решения для надежной цифровой аутентификации людей и объектов, находится в г. Остин (шт. Техас) там работают свыше 3000 сотрудников.


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