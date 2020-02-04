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В прошлом году самыми распространенными угрозами были троянцы и вредоносные скрипты

4 февраля 2020 г., 15:05
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В прошлом году самыми распространенными угрозами были троянцы и вредоносные скрипты

«Доктор Веб» представил обзор вирусной активности за 2019 г. В прошлом году одними из самых распространенных угроз стали троянцы и вредоносные скрипты, предназначенные для незаметной добычи криптовалют. Кроме того, серьезную опасность представляли троянцы, похищавшие пароли и другую конфиденциальную информацию.

На протяжении всего года пользователей атаковали банковские троянцы, в том числе Win32.Bolik.2. Вирусные аналитики «Доктор Веб» зафиксировали его распространение в начале весны, а также летом. Эта вредоносная программа обладает свойствами полиморфного файлового вируса и способна заражать другие приложения. Win32.Bolik.2 выполнял веб-инжекты, перехватывал сетевой трафик и нажатия на клавиатуре, а также крал информацию из систем «банк-клиент».

Также весной специалисты обнаружили несколько уязвимостей в Steam-клиенте популярной игры Counter Strike 1.6, которые эксплуатировал троянец Belonard. Он объединял зараженные компьютеры в ботнет и превращал их в прокси-серверы.

В почтовом трафике преобладали угрозы, которые загружали на атакуемые компьютеры других троянцев и выполняли произвольный код. Кроме того, в сообщениях электронной почты злоумышленники распространяли майнеров, шпионов и банковских троянцев.

Несмотря на то, что большая часть выявленных вредоносных программ предназначалась для пользователей ОС Windows, владельцы компьютеров под управлением macOS также были в зоне риска. Одной из угроз для них стал бэкдор Mac.BackDoor.Siggen.20, с помощью которого злоумышленники могли загружать и выполнять на зараженных устройствах произвольный код.

Пользователям мобильных устройств на базе ОС Android угрожали рекламные троянцы, шпионское ПО, банкеры и всевозможные загрузчики, которые скачивали другие вредоносные приложения и выполняли произвольный код.

Как считают в компании, в наступившем году киберпреступники продолжат использовать вредоносные приложения для своего незаконного обогащения. В связи с этим стоит ожидать роста активности троянцев-майнеров, банковских и рекламных троянцев, а также шпионского ПО, которое будет собирать ценные сведения о пользователях. Кроме того, вероятно появление новых мошеннических схем, а также фишинг-кампаний и спам-рассылок. При этом под прицелом вновь окажутся не только пользователи Windows: владельцы устройств под управлением macOS, Android, Linux и других платформ останутся под пристальным вниманием вирусописателей и сетевых мошенников.


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