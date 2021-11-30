GREENNET отримала статус 1-tier партнера Cisco 

30 ноября 2021 г., 16:20

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Багаторічний партнер Cisco компанія GREENNET та Cisco Systems підписали контракт на пряме постачання обладнання в Україну.



Коментуючи подію, комерційний директор GREENNET Олег Скребцов відмітив: «Cisco один із ключових виробників, з якими ми співпрацюємо з дня заснування. Найвищій партнерський статус Cisco GOLD Partner підтверджує високі компетенції нашої інженерної команди. А неодноразові відзнаки GREENNET, як найкращого партнера в регіоні, засвідчують наш досвід у впровадженні рішень Cisco. Отримання прямого договору з провідним виробником обладнання в світі є для нас певним маркером високого рівня довіри зі сторони Cisco Systems, і разом з цим ми розглядаємо це, як один з етапів стратегії розвитку компанії, спрямованого на покращення послуг та продуктів, які дозволяють клієнтам компанії отримувати якісні та конкурентні за ціною рішення для виконання своїх бізнес-задач»



Компанія має багаторічний досвід успішного впровадження та підтримки різних ІТ проектів, як в Україні так й за кордоном.



«Великі підприємства, фінансові установи та телекомунікаційні компанії покладаються на компетенції наших фахівців у впровадженні індивідуально розроблених рішень, які забезпечують максимальну продуктивність та ефективність їх бізнесу», підкреслив Олег Скребцов.



«Компанія GREENNET є одним з наших ключових партнерів в регіоні з найвищим статусом CISCO Gold Partner. А підписання прямого контракту та отримання статусу 1-tier Partner є логічним продовженням нашої плідної співпраці. Ми впевнені, що це надасть ще більше можливостей для клієнтів в Україні впроваджувати передові рішення Cisco для їх бізнесу», заявив Сергій Мартинчук, генеральний менеджер CISCO в Україні.



Про компанію:

Заснована в Грузії у 1998 році компанія GREENNET на сьогодні є провідним системним інтегратором та постачальником мережевих рішень в країнах СНД з представництвами в Україні, Білорусі, Вірменії та Азербайджані.

У складі комплексних послуг компанія може запропонувати повний спектр робіт при впровадженні систем і рішень. При цьому замовник отримує оптимальні рішення за вартістю і функціоналом на базі останніх досягнень в сфері інформаційних технологій.

GREENNET має партнерські відносини зі світовими лідерами в галузі мережевих технологій, включаючи Cisco Systems, NetApp, Dell, Lenovo, HP, Symantec, Microsoft та іншими.

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