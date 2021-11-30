Мінцифри домовилось з Apple про співпрацю по ряду проектів

30 ноября 2021 г., 16:45

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В офісі президента України у присутності глави держави Володимира Зеленського підписано меморандум про взаєморозуміння між «Міністерством цифрової трансформації України» й Apple та ТОВ Apple Ukraine.

З української сторони документ підписав віце-прем’єр-міністр України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, а від компанії Apple – директор зі взаємодії з органами державної влади країн та регіонів Марк Леннон (Mark Lennon).

Меморандум передбачає співпрацю, обмін інформацією та підтримку Мінцифри щодо низки ініціатив. Зокрема, компанія співпрацюватиме з міністерством у межах всеукраїнського перепису населення 2023 року. Україна стане другою країною у світі після США, яка проведе такий перепис разом з Apple.

Компанія надасть підтримку Мінцифри у розробці та визначенні пріоритетних проектів, пов'язаних із переходом України до режиму paperless, та щодо покращення досвіду взаємодії громадян з органами державної влади. Наприклад, Apple забезпечить підтримку у використанні та вдосконаленні додатку «Дія» на базі операційної системи iOS.

Згідно з меморандумом, компанія також співпрацюватиме з Мінцифри для підвищення цифрової грамотності українців, зокрема сприятиме у визначенні можливостей професійного навчання, спрямованих на підтримку вчителів, які використовують платформу iOS. Також створюватимуться ініціативи щодо залучення цифрових технологій у сферу охорони здоров’я.

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