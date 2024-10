Google запрошує українські стартапи на глобальну програму Growth Academy: AI for Cybersecurity

31 октября 2024 г., 17:25

У світі, який все більше залежить від технологій, важливість кібербезпеки неможливо переоцінити. Зловмисники постійно вдосконалюють свою тактику, але штучний інтелект також постійно вдосконалюється у сфері кібербезпеки. Завдяки своїм можливостям, штучний інтелект (AI) дозволяє швидко виявляти загрози, автоматизувати рутинні завдання та адаптувати захист до конкретних потреб бізнесу.



Саме тому Google for Startups створив Growth Academy: AI for Cybersecurity – гібридну глобальну програму англійською мовою, розроблену для підтримки стартапів, які використовують штучний інтелект для відповідального впровадження інновацій на ринку кібербезпеки. Завдяки цій програмі стартапи отримають ресурси та наставництво, необхідні для масштабування своїх рішень, а також інструменти та рішення від Google.



Програма буде корисною для стартапів, які:



Використовують AI для розв'язування проблем кібербезпеки.



Розробляють рішення для запобігання кібератак.



Працюють над захистом даних та аналізом загроз.



Прагнуть до міжнародного масштабування.



Зазначено, Growth Academy: AI for Cybersecurity – це безоплатна тримісячна програма англійською мовою. Навчання проходитиме у гібридному форматі. Обрані учасники працюватимуть онлайн з експертами Google та зовнішніми фахівцями галузі в серії семінарів та отримають менторську підтримку щодо стратегії, продажів та партнерств. Слід звернути увагу, деякі зустрічі на початку та вкінці програми відбудуться офлайн.



Одним зі стартапів, які вже отримують практичну підтримку за допомогою програми Google for Startups Growth Academy: AI for Cybersecurity, є компанія LetsData. Українські засновники Андрій Кусий та Ксенія Ілюк створили стартап для боротьби з проблемою дезінформації, що стрімко зростає, особливо в умовах війни в Україні. Їхня платформа, що працює на основі AI, аналізує мільйони публікацій у ЗМІ та соціальних мережах, виявляючи ранні ознаки інформаційних операцій. За підтримки менторів від Google, LetsData використовує Vertex AI для розвитку свого продукту та масштабування впливу.



Співзасновниця стартапу LetsData також поділилася своїми враженнями від участі у програмі: "Програма Google for Startups дозволила нам посилити стратегію взаємодії з ринком, збільшити втричі використання нашого продукту та значно розширити нашу клієнтську базу протягом року."



Детальніше дізнатися про програму Growth Academy: AI for Cybersecurity, вимоги до учасників та зареєструватися можна на офіційному сайті. Приймання заявок триває до 3 грудня 2024 року, після чого буде обрано обмежену кількість учасників програми, які будуть проходити навчання у 2025 році. Реєстрація не гарантує участь у програмі.

