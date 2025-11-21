Google представляє Nano Banana Pro для генерації зображень студійної якості на базі Gemini 3

21 ноября 2025 г., 13:36

Лише через кілька місяців після дебюту моделі Nano Banana на базі Gemini 2.5 Flash, компанія Google робить наступний значний крок у сфері генеративного дизайну.



Технологічний гігант анонсував вихід Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) - своєї найдосконалішої моделі для створення та редагування зображень. Новинка базується на потужностях Gemini 3 Pro, використовуючи передові можливості міркування та глибоке розуміння реального світу для візуалізації інформації з безпрецедентною точністю.



Як зазначається, головною особливістю Nano Banana Pro є здатність створювати контекстно-насичені візуальні матеріали. Завдяки вдосконаленим алгоритмам міркування Gemini 3, модель не просто генерує естетичні картинки, а створює корисний контент, такий як точні освітні пояснення, інфографіку та діаграми, що базуються на реальних фактах. Більше того, інтеграція з базою знань Google Пошуку дозволяє моделі візуалізувати інформацію в реальному часі, наприклад, актуальні погодні умови або спортивні результати, перетворюючи сухі дані на наочні ілюстрації.



Однією з найбільших проблем генеративного АІ завжди було коректне відображення тексту, і Nano Banana Pro пропонує вирішення цього завдання. Розробники називають її найкращою моделлю для створення зображень із розбірливим текстом, незалежно від того, чи це короткий слоган, чи об'ємний абзац. Користувачі отримали можливість використовувати широкий вибір текстур, шрифтів та каліграфії, а також генерувати написи різними мовами. Функція локалізації дозволяє автоматично перекладати текст на зображенні, що значно спрощує вихід на міжнародну аудиторію.



Для професійних дизайнерів та креаторів Nano Banana Pro пропонує інструменти студійного рівня. Модель дозволяє зберігати єдиний візуальний стиль та схожість персонажів у серії до 14 зображень, що критично важливо для сторітелінгу та брендингу. Користувачі отримали прямий контроль над редагуванням: можна змінювати ракурси камери, налаштовувати фокус, здійснювати професійну корекцію кольору та змінювати освітлення сцени, наприклад, перетворюючи день на ніч. Підтримка роздільної здатності 2K і 4K робить отримані зображення готовими до використання у будь-яких медіа.



Доступність моделі варіюється залежно від категорії користувачів. Звичайні користувачі та студенти можуть випробувати новинку в застосунку Gemini, обравши опцію створення зображень з моделлю "Міркування" (Thinking). Для безкоштовних акаунтів передбачені обмежені квоти, тоді як передплатники тарифів AI Plus, Pro та Ultra отримають розширені можливості. Професіонали зможуть скористатися моделлю в Google Ads та Workspace (Slides та Vids), а розробники отримають доступ через Gemini API, Google AI Studio та Vertex AI.



Google також приділяє значну увагу питанням безпеки та маркування контенту. Усі медіафайли містять непомітний цифровий водяний знак SynthID. Окрім того, користувачі тепер можуть завантажити зображення в застосунок Gemini для перевірки його походження. Для користувачів безкоштовної версії та тарифу Pro на зображеннях залишатиметься видимий водяний знак, тоді як для передплатників рівня Ultra його буде вилучено для забезпечення професійного вигляду робіт.

