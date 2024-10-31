Нові промислові рішення Axiomtek тепер можна випробувати в ELKO Smart Center

31 октября 2024 г., 16:35

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Компанія ELKO анонсувала можливість випробувати нові промислові обчислювальні Axiomtek.



Зазначається, що знайомство з демонстраційними зразками від Axiomtek допоможе підібрати оптимальні рішення для виконання складних завдань. І все це за допомогою технологій штучного інтелекту, забезпечення стабільної мережевої інфраструктури навіть в екстремальних умовах, автоматизації виробничих процесів та організації кібербезпеки критичних систем у промислових, логістичних та транспортних середовищах.



Рішення Axiomtek дозволяють оптимізувати робочі процеси, підвищити ефективність та забезпечити надійну роботу в умовах складних середовищ.



Так модель AIE510-ONX-GMSL – це компактна безвентиляторна система, розроблена для обробки даних із використанням штучного інтелекту на периферії мережі. Пристрій оснащений потужним NVIDIA Jetson Orin NX 16GB, що дозволяє виконувати складні обчислення, необхідні для роботи з алгоритмами комп'ютерного зору та глибокого навчання. Система, призначена для застосування в автомобільній та робототехнічній галузях, включаючи розробку автономних транспортних засобів і роботів. Завдяки міцній конструкції та розширеному діапазону робочих температур, ця система може використовуватися у важких умовах експлуатації.



Модель eBOX671B-ALD-GbE – це безвентиляторна вбудована система з підтримкою процесорів Intel Core 13/12 поколінь, включаючи i9, i7, i5, i3 або Celeron. Завдяки роз'єму LGA1700, система дозволяє обрати процесор для адаптації під різні вимоги застосування. Дана система призначена для організації складних промислових процесів, таких як застосування машинного зору, автоматизоване управління системами та аналітика даних. Завдяки підтримці діапазону вхідної напруги від 9 до 36 В, пристрій може використовуватися в умовах з нестабільним живленням.

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