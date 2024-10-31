«Закрив раунд» повертається на 5-й сезон: Нові епізоди вже на каналі 

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У новому епізоді ведучі поговорили з Владою про аудиторію DOU, заробітки та канали доходів, диверсифікацію цих каналів та загалом все, що стосується саме бізнесової частини проєкту.
«Венчурні інвестори виділяють стартапи, навколо яких зібране лояльна спільнота. Це – захисний механізм, конкурентна перевага, яку не скопіюєш. У DOU вже є група лояльної аудиторії, тепер цікаво побачити, який бізнес навколо неї вийде побудувати у команди», — додає ведучий Антон Полєсков.
Другий епізод присвятили OpenAI та одному з двох СЕО компанії Сему Альтману, який перетворив OpenAI на суто комерційний проєкт та вже встиг залучити найбільший раунд інвестицій в історії компанії розміром в $6,6 млрд. В ході випуску Ілля та Антон розбирались, що сталось з оригінальною ідеєю OpenAI, чому від Альтмана пішли всі партнери та чи загрожує ця зміна звичайним користувачам?
Постійним партнером подкасту є українська ІТ-компанія FAVBET Tech, що спеціалізується на розробці інноваційних рішень для індустрії розваг. З 2022 року є активним учасником та партнером заходів Асоціації IT Ukraine, входить до п’ятірки найбільших платників податків серед резидентів «Дія.City» та підтримує мілітарні ініціативи Мінцифри.
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