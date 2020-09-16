Google с Lenovo представили оборудование для видеовстреч

16 сентября 2020 г., 14:15

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Компаниям, которые в условиях пандемии переходят на гибкую модель работы с распределённым персоналом, адресовано новое оборудование Meet Series One, разработанное Google вместе с Lenovo.

Эти высококачественные комплекты для помещений работают на базе Google Meet Compute System, которая служит своего рода нервным центром для оборудования и использует многие технологии облачных ЦОД Google. Meet Compute System оснащена ускорительными модулями Coral M.2 с Google Edge TPU. Это позволяет использовать локальную обработку аудио и видео на основе ИИ для обеспечения как высокой производительности, так и конфиденциальности.

Безопасное администрирование этого оборудования осуществляется из консоли Google Admin в G Suite, обеспечивая возможность удаленной настройки устройств, проверки состояния и устранения мелких проблем без необходимости заходить в физическую переговорную комнату.

Видеовстречи управляются пультом с 10-дюймовым сенсорным экраном, на котором могут отображаться, например, профили участников. Интеграция с Google Assistant позволяет выполнять многие задачи, включая открытие и завершение видеовстречи, используя голосовые команды.

В комплекты входят обычная или очень большая умная камера True 4K для записи видео и аудиопанель Smart Audio Bar на базе восьми формирующих луч микрофонов, в максимальной конфигурации способная обрабатывать до 44 каналов одновременно. Камеры используют ИИ для автоматического кадрирования участников встречи без потери качества изображения. Аппаратное обеспечение интегрирует технологию шумоподавления и усиления голоса на основе ИИ.

Также доступно множество расширений, в том числе дополнительные микрофонные блоки и аудиопанели для заполнения стереозвуком больших помещений.

За пару месяцев до выпуска Meet Series One, компания Google заявила, что делает Meet доступным для всех пользователей бесплатно. Однако в этой базовой версии ПО количество участников встреч может быть не более 100, зрителей — не более 100 тысяч, а длительность видеоконференций ограничена 60 минутами.

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