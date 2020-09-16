 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 37 (1232)

06.09 - 13.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Qualcomm сохраняет лидерство на рынке процессоров для смартфонов

16 сентября 2020 г., 13:35
Qualcomm сохраняет лидерство на рынке процессоров для смартфонов

Мировой рынок процессоров для смартфонов сократился во второй четверти года на 26% «YoY», сообщает Counterpoint Research. Падение продаж связано, главным образом, со снижением спроса на конечные устройства в разгар пандемии COVID-19.

Позиции лидера — Qualcomm — ослабли на 3% и позволили оставить под контролем лишь 29% рынка. Помимо коронавируса на результатах лидера отразилось заметное сокращение сотрудничества с Huawei, которая, после санкций со стороны США, существенно нарастила применение процессоров от собственного чипмейкера — HiSilicon. Таким образом, если в прошлом году доля продуктов Qualcomm в смартфонах Huawei (включая HONOR) составляла 12%, то в нынешнем году — лишь 3%.

Уберечь рынок от более глубокого провала помогли чипы для смартфонов с поддержкой 5G, продажи которых выросли более чем в два раза (+126%) в годовом сравнении.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  