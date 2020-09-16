Qualcomm сохраняет лидерство на рынке процессоров для смартфонов

16 сентября 2020 г., 13:35

Мировой рынок процессоров для смартфонов сократился во второй четверти года на 26% «YoY», сообщает Counterpoint Research. Падение продаж связано, главным образом, со снижением спроса на конечные устройства в разгар пандемии COVID-19.

Позиции лидера — Qualcomm — ослабли на 3% и позволили оставить под контролем лишь 29% рынка. Помимо коронавируса на результатах лидера отразилось заметное сокращение сотрудничества с Huawei, которая, после санкций со стороны США, существенно нарастила применение процессоров от собственного чипмейкера — HiSilicon. Таким образом, если в прошлом году доля продуктов Qualcomm в смартфонах Huawei (включая HONOR) составляла 12%, то в нынешнем году — лишь 3%.

Уберечь рынок от более глубокого провала помогли чипы для смартфонов с поддержкой 5G, продажи которых выросли более чем в два раза (+126%) в годовом сравнении.

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