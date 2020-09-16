Span предложит клиентам облачную платформу коммуникаций Infobip

16 сентября 2020 г., 14:45

Infobip, глобальная облачная платформа коммуникаций, объявила о подписании партнерского соглашения с компанией Span, которая предоставляет профессиональные ИТ-услуги и техническую поддержку бизнеса во всем мире.

Данное партнерство позволит Span создать взаимосвязь с клиентами на всех этапах их цифрового путешествия с помощью опыта и портфолио компании Infobip: Moments, Conversations и Answers.

Бизнес-услуги и решения Span – кибербезопасность, облачные услуги, управление идентификацией и отношениями с клиентами для предприятий – используются рядом крупных мировых компаний. Благодаря SaaS портфолио Infobip, Span сможет предложить бизнесу коммуникационную платформу с широким спектром программируемых каналов. Это значит, что бренды смогут объединять все данные своих клиентов на единой платформе и взаимодействовать со своими потребителями по нескольким каналам, включая электронную почту и SMS. Это также позволит Span и Infobip сконцентрироваться на помощи бизнесу, который желает ускорить свою цифровую трансформацию.

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