 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 37 (1232)

06.09 - 13.09

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Александр
Орехов
Сингулярная

Best CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Span предложит клиентам облачную платформу коммуникаций Infobip

16 сентября 2020 г., 14:45

Span предложит клиентам облачную платформу коммуникаций Infobip     Span предложит клиентам облачную платформу коммуникаций Infobip

Infobip, глобальная облачная платформа коммуникаций, объявила о подписании партнерского соглашения с компанией Span, которая предоставляет профессиональные ИТ-услуги и техническую поддержку бизнеса во всем мире.

Данное партнерство позволит Span создать взаимосвязь с клиентами на всех этапах их цифрового путешествия с помощью опыта и портфолио компании Infobip: Moments, Conversations и Answers.

Бизнес-услуги и решения Span – кибербезопасность, облачные услуги, управление идентификацией и отношениями с клиентами для предприятий – используются рядом крупных мировых компаний. Благодаря SaaS портфолио Infobip, Span сможет предложить бизнесу коммуникационную платформу с широким спектром программируемых каналов. Это значит, что бренды смогут объединять все данные своих клиентов на единой платформе и взаимодействовать со своими потребителями по нескольким каналам, включая электронную почту и SMS. Это также позволит Span и Infobip сконцентрироваться на помощи бизнесу, который желает ускорить свою цифровую трансформацию.


Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Slack подает жалобу на Microsoft и требует антимонопольного расследования от ЕС

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 
Реклама

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  