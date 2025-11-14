Google припинила роботу кіберзлочинного угруповання Smishing Triad

14 ноября 2025 г., 11:45

Компанія Google оголосила про успішне припинення діяльності кіберзлочинного угруповання, яке стояло за масовою операцією SMS-фішингу ("смішингу"), лише через 24 години після подання відповідного позову до суду.



Цей злочинний синдикат, який деякі експерти прозвали "Smishing Triad" ("Тріада Смішингу"), використовував фішинговий набір під назвою "Lighthouse" для генерації та розсилки підроблених текстових повідомлень. Шахраї видавали себе за відомі бренди щоб викрасти конфіденційну фінансову інформацію, включаючи номери соціального страхування та банківські реквізити.



Юрисконсульт Google Халіма ДеЛейн Прадо (Halimah DeLaine Prado) заявила: "Це припинення операцій 'Lighthouse' є перемогою для всіх. Ми продовжуватимемо притягувати зловмисних шахраїв до відповідальності та захищатимемо споживачів".



Google подав позов у середу, прагнучи ліквідувати організацію. Компанія оприлюднила перекладені повідомлення з Telegram, які нібито були розміщені лідером угруповання. В одному з них йшлося: "Наш хмарний сервер був заблокований через зловмисні скарги. Будь ласка, наберіться терпіння, і ми відновимо його якнайшвидше!". В іншому повідомленні зазначалося, що "Дата відновлення роботи буде оголошена окремо".



Google не розкрив конкретних деталей щодо того, яким чином було досягнуто блокування операції.



За даними Google, злочинне угруповання завдало шкоди щонайменше 1 мільйону жертв у понад 120 країнах. Жертви отримували текстові повідомлення, що містили шкідливі посилання на шахрайські вебсайти, часто маскуючись під термінові оновлення про доставку, сповіщення про несплачені комісії або фінансові попередження.



Компанія виявила понад 100 шаблонів, згенерованих "Lighthouse", які використовували брендинг Google, щоб змусити жертв повірити в легітимність шахрайських сайтів.

