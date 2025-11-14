Дія.Освіта: AI користуються 42% дорослих і 70% підлітків в Україні

14 ноября 2025 г., 12:35

Сьогодні 96% українців володіють цифровими навичками, а 58% – на рівні базовому або вище. Це показник, який відповідає середньому рівню країн ЄС. За шість років – від початку цифрової трансформації у 2019-му до сьогодні – Україна пройшла шлях від країни, де 15% дорослих не мали базових цифрових навичок, до держави, де таких лише 4%. Такі результати показало четверте дослідження цифрових навичок українців, яке проводиться що два роки, щоб виміряти прогрес і визначити подальші кроки в розвитку цифрової грамотності.

Навіть в умовах повномасштабної війни українці залишаються надзвичайно активними онлайн: 97% мають доступ до інтернету, а 92% користуються ним щодня. Ці показники залишаються незмінно високими, що свідчить про зрілість цифрової інфраструктури.

Дані також підтверджують: цифрова грамотність безпосередньо впливає на добробут. Українці з високим рівнем цифрових навичок отримують дохід у середньому в п’ять разів більше, ніж ті, хто їх не має. А для 59% респондентів цифрова грамотність відкрила нові професійні можливості.

Новий фокус цього року – ставлення до штучного інтелекту. Технологія швидко інтегрується в повсякденне життя: 42% дорослих і 70% підлітків користуються інструментами AI: створюють тексти, шукають інформацію, вчаться чи працюють за його допомогою. Половина опитаних дорослих і 76% підлітків хоча б раз ухвалювали рішення, спираючись на результати взаємодії зі штучним інтелектом.

Також цьогоріч дослідження вперше охопило людей із порушеннями зору. Вони демонструють високий рівень цифрової залученості, але лише 3% мають рівень «вище базового». Основна причина – обмежена адаптація онлайн-сервісів до технологій, які допомагають користуватися інтернетом людям із порушеннями зору

Дослідження цифрових навичок українців 2025 року проведено з ініціативи Міністерства цифрової трансформації України, за підтримки швейцарсько-української Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа.

