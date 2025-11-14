Майже 70% українських компаній зменшили витрати завдяки власній генерації та кращій енергоефективності

14 ноября 2025 г., 10:25

В Україні бізнес активно переходить до енергонезалежних та ефективних моделей роботи – і цей тренд стає визначальним для стійкості компаній у воєнних умовах. Саме цьому присвячене нове інфографічне дослідження «Енергетичний перехід», яке було проведено в червні-вересні цього року. Воно базується на опитуванні 212 українських підприємств.

росія завдала понад 600 ударів по українській енергосистемі з 2022 року і продовжує атакувати критичну інфраструктуру. Попри це, українські компанії докладають максимальних зусиль, щоб забезпечити стабільне підключення до електромережі та розвивати альтернативні джерела живлення.

Як показало дослідження, 76% компаній України зазнали впливу відключень електроенергії, найсильніше – промислові компанії. Через це 95% компаній впроваджують рішення, які допоможуть економно використовувати енергію або стати енергетично незалежними. При тому 44% компаній почали енергетичну трансформацію ще до повномасштабної війни.

Найбільш поширені кроки – встановлення резервних джерел живлення (74%), заміна освітлення на LED (60%), встановлення власних об’єктів генерації (59%). Найбільш популярними є сонячні панелі та електростанції. 97% тих, хто встановив об’єкти генерації, використовують згенеровану електроенергію для власних потреб. 40% її продають або планують продавати.

68% компаній зменшили витрати на енергоресурси. Головні рішення, які в цьому допомогли – встановлення власної генерації, використання енергоефективного обладнання, модернізація виробничих процесів.

94% компаній здійснюють трансформацію за власні кошти, лише 5% компаній скористалися державною підтримкою.

