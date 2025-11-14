 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Майже 70% українських компаній зменшили витрати завдяки власній генерації та кращій енергоефективності

14 ноября 2025 г., 10:25
0 
 

68% компаній України зменшили витрати на енергоресурси, завдяки власній генерації та кращій енергоефективності

В Україні бізнес активно переходить до енергонезалежних та ефективних моделей роботи – і цей тренд стає визначальним для стійкості компаній у воєнних умовах. Саме цьому присвячене нове інфографічне дослідження «Енергетичний перехід», яке було проведено в червні-вересні цього року. Воно базується на опитуванні 212 українських підприємств.

росія завдала понад 600 ударів по українській енергосистемі з 2022 року і продовжує атакувати критичну інфраструктуру. Попри це, українські компанії докладають максимальних зусиль, щоб забезпечити стабільне підключення до електромережі та розвивати альтернативні джерела живлення.

Як показало дослідження, 76% компаній України зазнали впливу відключень електроенергії, найсильніше – промислові компанії. Через це 95% компаній впроваджують рішення, які допоможуть економно використовувати енергію або стати енергетично незалежними. При тому 44% компаній почали енергетичну трансформацію ще до повномасштабної війни.

Найбільш поширені кроки – встановлення резервних джерел живлення (74%), заміна освітлення на LED (60%), встановлення власних об’єктів генерації (59%). Найбільш популярними є сонячні панелі та електростанції. 97% тих, хто встановив об’єкти генерації, використовують згенеровану електроенергію для власних потреб. 40% її продають або планують продавати.

68% компаній зменшили витрати на енергоресурси. Головні рішення, які в цьому допомогли – встановлення власної генерації, використання енергоефективного обладнання, модернізація виробничих процесів.

94% компаній здійснюють трансформацію за власні кошти, лише 5% компаній скористалися державною підтримкою.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  