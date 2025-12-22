«Національні інформаційні системи» та «Дія» посилюють взаємодію у сфері кібербезпеки

22 декабря 2025 г., 12:25

Державне підприємство «Національні інформаційні системи» (НАІС) та Державне підприємство «ДІЯ» закріпили стратегічне партнерство у сфері кібербезпеки та кіберзахисту.



Генеральний директор ДП «НАІС» Сергій Липка та виконуючий обов’язки генерального директора ДП «ДІЯ» Костянтин Радзівіл підписали Меморандум про взаємодію, спрямований на зміцнення цифрової стійкості держави.



Головною метою співпраці є формування спільного підходу до протидії кіберзагрозам через пряму та постійну взаємодію профільних підрозділів - центрів кібербезпеки обох підприємств. Зазначається, це дозволить посилити захист державних реєстрів та забезпечити стабільну роботу цифрових сервісів, що функціонують на їх основі.



«Державні реєстри - це основа цифрової держави. Їхня кіберстійкість безпосередньо визначає стабільність і доступність сервісів для громадян. Для нас взаємодія з ДП «ДІЯ» - це не просто обмін інформацією, а спільна відповідальність за безперервну роботу державних сервісів, захист даних і довіру суспільства», наголосив Сергій Липка.



Під час зустрічі сторони обговорили спільні підходи до запобігання, виявлення та реагування на актуальні кіберзагрози, обмін інформацією про події кібербезпеки, підвищення рівня ситуаційної обізнаності, а також координацію дій у разі кіберінцидентів. Окрему увагу було приділено питанням захисту державних реєстрів та забезпечення безперервної роботи цифрових сервісів для громадян.



ДП «НАІС» є адміністратором державних реєстрів Міністерства юстиції України, які лежать в основі багатьох цифрових сервісів ДІЯ. Саме тому кіберстійкість НАІС напряму впливає на доступність і стабільність цифрових послуг для громадян.



Посилення взаємодії між державними підприємствами забезпечує єдиний підхід до кіберзахисту — від раннього виявлення загроз до скоординованого реагування. Це зменшує ризики збоїв, підвищує рівень захисту даних і підтримує довіру громадян до цифрових державних сервісів.



У свою чергу виконуючий обов’язки генерального директора ДП «ДІЯ» Костянтин Радзівіл підкреслив: «Ми розглядаємо цю співпрацю як об’єднання технологічних експертиз. ДП «ДІЯ» активно розвиває власний центр кібербезпеки, і синхронізація наших зусиль із фахівцями центру кібербезпеки НАІС дозволяє створити багатоешелоновану оборону. Йдеться не лише про підтримку сервісів, а про побудову екосистеми, де кожен компонент є захищеним і готовим до викликів будь-якої складності».



Коли державні реєстри працюють безперервно та захищено, громадяни можуть користуватися сервісами ДІЯ без затримок і збоїв, отримуючи послуги швидко та безпечно.



Сторони домовилися продовжити системну співпрацю, зокрема у частині:



• регулярного обміну інформацією про кіберзагрози;



• координації дій під час кіберінцидентів;



• спільного розвитку підходів до кіберстійкості державних цифрових сервісів;



• підвищення готовності до нових викликів у кіберпросторі.

