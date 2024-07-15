Google планує придбати стартап з кібербезпеки Wiz за 23 млрд дол.

15 июля 2024 г., 13:26

The Wall Street Journal посилаючись на свої джерела повідомляє, що Alphabet, материнська компанія Google, веде переговори про придбання стартапу з кібербезпеки Wiz.

Мова йде про суму у 23 мільярди доларів. Угода, яка фінансується переважно готівкою, може бути укладена найближчим часом, додало джерело на умовах анонімності.

Wiz, заснована в Ізраїлі зі штаб-квартирою в Нью-Йорку, є одним з найбільш швидкозростаючих стартапів у напрямку хмарних рішеннь для кібербезпеки з виявленням загроз у режимі реального часу та реагуванням на них за допомогою штучного інтелекту.

Згідно з даними на сайті Wiz, у 2023 році компанія отримала близько 350 мільйонів доларів доходу і працює з 40% компаній зі списку Fortune 100. Нещодавно вона залучила 1 мільярд доларів у приватному раунді фінансування, тоді оцінка компанії склала 12 мільярдів доларів.

Wiz вже працює з багатьма хмарними провайдерами, такими як Microsoft та Amazon та має серед своїх клієнтів компанії від Morgan Stanley до DocuSign.

Маючи зараз 900 співробітників у США, Європі, Азії компанія Wiz заявляла, що планує додати 400 працівників по всьому світу у 2024 році.

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