AI-смартфон базується на розробленій Facebook мові програмування

15 июля 2024 г., 14:25

0

Tweet

Компанія Up Network, що об'єднує мобільні пристрої з технологією блокчейн, представила Up Mobile - перший смартфон, що поєднує в собі переваги інноваційного штучного інтелекту і технології блокчейн, побудований на створеній Facebook мові програмування Move.



Смартфон покликаний забезпечити новаторський рівень безпеки та конфіденційності користувацького досвіду, зробивши Web3 доступним для всіх. Технологію блокчейн, що лежить в основі мережі, буде надано Movement Labs, командою, яка займається впровадженням мови програмування Move, яка на початку цього року залучила 38 млн дол. у рамках інвестування Series A.



UP Network очолює співзасновник Рой Лю (Roy Liu), який 2019 року очолив інтеграцію TRON у мобільні телефони Samsung. Лю підтримує команда, що має досвід роботи з технологіями web2 і web3.



"Кожен користувач Web3 використовує смартфон Apple або Google, але більшість додатків Web3 заборонені або не підтримуються через недружні умови в AppStore Apple і Play Store Google. Нам потрібен смартфон, який би пропонував користувачам Web3, а також екосистема, що підтримує інновації та поширення", - каже Лю. "Нарешті 2024 рік принесе більшу готовність громадськості, і в нас є всі необхідні інструменти та визнання. Наше стратегічне партнерство з Movement Labs має зробити революцію в цьому просторі, зробивши Web3 доступним для всіх, ознаменувавши собою еру споживчої web3-революції".



Співпраця з Movement Labs забезпечує низку переваг у плані зручності використання. Шар виконання Movement, заснований на штучному інтелекті, розроблений для роботи в періоди високого попиту, що забезпечує величезну масштабованість - те, що традиційно вважалося перешкодою для впровадження блокчейну.



Використання штучного інтелекту займає важливе місце в конструкції пристрою. Алгоритми штучного інтелекту використовуються для обробки та створення унікальних цифрових ідентифікаторів за допомогою розпізнавання облич і відбитків пальців, що гарантує, що кожен користувач може зареєструватися тільки один раз. При цьому, використовуючи технологію "доказу нульового знання", особистість підтверджується без розкриття біометричних даних.



Крім того, в ОС інтегровані локальні великі мовні моделі (LLM), які допомагають користувачам у розв'язанні повсякденних завдань, таких як призначення побачення на вечерю або складання списку покупок. Усі ці процеси є приватними та локальними для пристрою, що робить їх набагато надійнішими рішеннями, ніж стандартні хмарні технології.



За час роботи Up Network отримала понад 10 тис. запитів на смартфон Up Mobile від різних спільнот, і попит зростає. З більш ніж 50 партнерами по екосистемі Up Network розраховує завершити 2024 рік зі 100 тис. проданих пристроїв.



Up Network - це рівень абстракції Web3, що з'єднує мобільні пристрої та технологію блокчейн. Створюючи мобільний блокчейн на базі інфраструктури Movement Labs, екосистема Up Network складається з рівня абстракції застосунків і рівня ідентифікації ZK Proof для EVM і MoveVM, які працюють і перевіряються на флагманському смартфоні Web3, Up Mobile.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір