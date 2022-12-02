Google надає 50 тисяч ліцензій Workspace для Уряду та 2 млн дол. на цифрову освіту для українців

2 декабря 2022 г., 13:04

Як зазначив у своєму telegram-каналі міністр цифрової трансформації Михайло Федорів, Google надає 2 млн доларів на цифрову освіту для українців та 50 тисяч ліцензій Workspace для Уряду.



“Сервіси Google вже стали частиною інфраструктури Мінцифри. Тепер й інші державні установи зможуть працювати швидше, попри обстріли та постійні загрози кібератак росіян. Цьому допоможуть 50 000 ліцензій Google Workspace, якими органи влади України зможуть безоплатно користуватися цілий рік.



Також Google підтримує розвиток цифрової грамотності українців та сферу освіти. Новий грант на 2 мільйони доларів спрямуємо на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи Дія.Цифрова освіта.



Запустимо англомовну версію порталу з програмами рескілінгу, персоналізованими навчальними траєкторіями з елементами АІ, а також рекомендаціями щодо працевлаштування. Це дозволить у майбутньому багатьом знайти запотребувану роботу та зробити внесок в економічне відродження держави.

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