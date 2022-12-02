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AWS Nitro знову підіймає планку у хмарному сегменті

2 декабря 2022 г., 14:05

Amazon на re:Invent 2022 анонсувала новий апаратний гіпервізор AWS Nitro v5.

Як повідомляється AWS Nitro v5 - це більше, ніж невелика зміна. У ньому вдвічі збільшено кількість транзисторів, а також є швидші PCIe та DRAM. З часом такі DPU будуть рости, щоб пропонувати більше послуг і працювати на більш високих швидкостях.

Додавання вдвічі більшої кількості транзисторів, пропускної здатності PCIe та на 50% більшої швидкості пам'яті дає Nitro v5 на 60% вищу продуктивність з меншою затримкою, а AWS заявляє про нижчу продуктивність на ват.

AWS також розповіла про те, як вона може робити такі речі, як припинення використання TCP, замість цього використовуючи SRD і запускаючи його на Nitro і багато іншого.

Оскільки AWS вбудовує своє рішення з інтегрованого апаратного і програмного забезпечення у все більш пропрієтарний стек, вона робить багато дійсно цікавих розробок, підкреслюють експерти. Проєкт Nitro зараз знаходиться на своїй 5-й публічній версії й може виступити своєрідним драйвером у галузі.

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