Check Point та Google Cloud запускають безшовну інтеграцію для захисту гібридних мереж

Компанія Check Point анонсувала підтримку нової архітектури Google Cloud Network Security Integration, що дозволяє розгортати мережеві екрани в хмарі без зупинки робочих процесів.



Головною проблемою при впровадженні систем безпеки у великих організаціях часто стає зниження продуктивності мережі або складність перенаправлення трафіку. Нове рішення створює неруйнівний підхід до розгортання фаєрволів, що критично важливо для таких галузей, як фінансові послуги, охорона здоров’я та державний сектор. Інтеграція дозволяє системі CloudGuard Network Security проводити глибоку інспекцію пакетів (DPI) безпосередньо «в розрізі» мережі, не вимагаючи зміни існуючих політик маршрутизації або архітектури VPC.



Технологічною основою рішення стало використання протоколу тунелювання GENEVE (Generic Network Virtualization Encapsulation). Це дозволяє безпечно доставляти трафік до шлюзів інспекції Check Point, зберігаючи цілісність оригінальних пакетів та забезпечуючи високу швидкість обробки. Завдяки використанню АІ-технологій для запобігання загрозам та уніфікованого ведення журналів, команди DevOps та фахівці з безпеки можуть автоматизувати захист вхідного, вихідного та внутрішнього трафіку (East-West). Система автоматично адаптує політики безпеки, використовуючи контекстні дані Google Cloud — теги активів, назви об’єктів та групи безпеки, що виключає необхідність ручного оновлення конфігурацій при змінах у мережі.



Стратегічною перевагою інтеграції є можливість керування безпекою через єдину консоль Check Point, незалежно від того, чи розгорнуті дані в публічній, приватній або гібридній хмарі. Це значно спрощує дотримання регуляторних вимог та знижує витрати на адміністрування. Крім того, рішення підтримує принципи «інфраструктури як коду» (IaC), інтегруючись із такими інструментами, як Terraform та Ansible. Це дозволяє командам розробників динамічно споживати сервіси безпеки, прискорюючи цикли CI/CD без ризику для захищеності додатків.

